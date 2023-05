Sin ideas ni argumentos

Este Gobierno y sus seguidores, algunos cegados por el fanatismo, otros en su papel de troles, siempre terminan descalificando a quien los cuestiona o denuncia, sin exponer ideas ni argumentos. Así ocurre desde la campaña, cuando la prensa nacional e internacional informó de que Chaves fue degradado y sancionado por un caso de acoso sexual en un importante organismo internacional.

Entonces, Chaves calificó a la prensa de canalla. Así combatió, sin ideas, a sus opositores y críticos. También los ha llamado “comunistas”, “filibusteros”, “corruptos” o “pensionados de lujo”. Cero ideas, solo ataques.

El colmo ocurrió recientemente cuando, con un irrespeto imperdonable a su investidura, se refirió a un diputado, quien investiga el financiamiento de su campaña, como “comunista” y, lo peor, insinuando alguna orientación sexual. ¡Qué profundidad de ideas en su argumentación!

Con ello, no solo ofende y agrede a un diputado de la República, sino a todo el pueblo que representa.

Jorge Andrés Camacho R.

San Rafael, Heredia

Senasa, no el 911 Copiado!

Soy vecino de Heredia, exactamente de San Luis, y hace unos días vengo observando en una propiedad desocupada cierta cantidad de reses que, en decrépito estado, tratan de pastar ahí. Tienen la piel pegada al hueso y caminan tambaleantes.

Recientemente, vi un bulto tirado a la orilla de la cerca y pensé que era una res muerta, pero no, aún respiraba. De inmediato, llamé a Senasa y la señorita que me atendió me dijo que la denuncia tenía que hacerla personalmente en la sede de Heredia, que tenía que llevar el nombre y la dirección del dueño, pues de lo contario no iban a atender el caso.

Me insistió, además, en que ellos no son un 911 para atender la denuncia rápidamente. Claro, como no había periodistas ni cámaras, el asunto no era del interés de Senasa.

Roberto Jiménez Valverde

San Pablo, Heredia

Gollo no responde Copiado!

Compré un microondas en Gollo, en el año 2020, el vendedor me aseguró que era una buena opción comprar el servicio de garantía extendida, porque las puertas se dañaban rápidamente y que ellos brindaban mantenimiento anualmente y cambio de ser necesario.

Hasta este año pude solicitar el mantenimiento, porque hay que ir a dejar el artículo a una tienda y esperar 22 días a que lo devuelvan. Sin embargo, ahora no se quieren hacer responsables, pese a que tengo un documento que dice que sí incluye el mantenimiento y el arreglo solicitado.

No recomiendo adquirir estos servicios, al final son un dolor de cabeza entre reclamo y reclamo para que cumplan.

Jennifer Chanto Ruiz

Montes de Oca

Esencia de un líder Copiado!

Un buen líder, se dedica a tender puentes en vez de levantar murallas. En Costa Rica, existe un doble agravante con eso, no solo la mayoría de los puentes tiene una infraestructura en muy mal estado, sino que el presidente de la República, cada vez que toma la palabra, agrieta más “los puentes” del diálogo, la concordia y la concertación.

El populismo es un traje que se guarda al terminar la campaña. El buen pastor potencia al rebaño, no lo ridiculiza. Benito Juárez decía: “No se puede gobernar a base de una voluntad caprichosa”.

Melvin Edo. Cavero Araya

San Juan, Tibás

Comercial desagradable Copiado!

Un reciente anuncio comercial muestra a un abuelo con su nieta en un restaurante de hamburguesas. Él le cuenta que trabajó allí cultivando hortalizas, ante lo cual, la tierna niña respondió con asombro: ¿De verdad abuelito?

No me parece correcto que una niña, con tono de burla, increpe al abuelo tildándolo de mentiroso, concretamente de “inventor”. Así se ve en el comercial.

¿Estas compañías no utilizan técnicas de mercadeo a la hora de hacer su propaganda?

Kattia Jiménez Marín

San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

