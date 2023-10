Refrigeradora y horno sin repuestos

Compramos una refrigeradora General Electric y un horno de empotrar marca Whirlpool en el Gollo de Zapote. A la refrigeradora se le venció el filtro y al horno se le quemó el bombillo. El plazo de la garantía expiró y en ninguno de los lugares recomendados por el vendedor hallamos los repuestos. No se vale vender y desentenderse de los clientes. El Ministerio de Economía debería regular estas situaciones.

Luis B. Villalobos Solano, Cartago

Más de 12 huecos

Uno pensaría que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) vela por el buen estado de las carreteras, pero parece que es lo contrario. Al final de la Florencio del Castillo, hace varias semanas, cavaron unos 12 o 14 huecos en el trayecto del Terramall hasta Curridabat.

En plena época lluviosa, el peligro es enorme, pues es una vía por la que se conduce a una velocidad promedio de 80 km/h. ¿Qué hace el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)? Es inexplicable que no asfalten la carretera.

Ricardo Garita Murillo, Cartago

Pasajeros afectados

Algunos choferes de la ruta San José-Zapote-Curridabat no se detienen en el costado este del gimnasio del Liceo de Costa Rica, en la plaza González Víquez, y toman la calle paralela. Me he quejado varias veces y la empresa Autotransportes Zapote hace caso omiso.

Francisco Palomo Valverde, Curridabat

Cupón de Uber Eats

El sábado, a las 6 de la tarde, hice un pedido a una pizzería en La Guácima con un cupón por ¢15.000, regalo de la empresa donde laboro. El muchacho exigió el pago en efectivo y me negué; sin embargo, Uber Eats, de forma inexplicable, me está cobrando la factura y el cupón no lo hace efectivo.

Roque G. Araya Jiménez, Alajuela

Despilfarro de fondos públicos

Es decepcionante que gerentes, presidentes ejecutivos y empleados públicos en general se equivoquen una y otra vez, y que sus errores los paguemos nosotros. En cubrebocas se perdieron $6 millones. Recibieron 500 aparatos para ultrasonidos y el encargado no los revisó. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dejó de comprar energía a empresas privadas, pese a que las instó a instalar las plantas, y algunas hidroeléctricas estatales están paralizadas por errores de diseño y ubicación.

Este año ha llovido como nunca y los embalses ya se recuperaron, pero el ICE, en lugar de aprovecharlo, aumentará la tarifa a los abonados debido a la compra de electricidad a países vecinos. Ninguno de los funcionarios que comete tan graves errores es sancionado, despedido u obligado a pagar de su bolsillo lo mal invertido.

Marjorie González Gómez, Curridabat

A contracorriente

Tengo la impresión de que el gobierno hace lo posible en contra del pueblo. Recién comenzando, enterraron el proyecto del tren eléctrico, que dejó muy adelantado la administración Alvarado, intentaron reactivar la pesca de arrastre, el terreno destinado al hospital de Cartago fue desestimado por razones extrañas e ilógicas y el presidente vetó el proyecto para sacar al país de la lista negra de países no cooperantes de la Unión Europea en materia tributaria.

Por otra parte, la fracción liderada por Pilar Cisneros se opuso rotundamente a aprobar una urgente partida de recursos para reforzar el sistema policial, mientras atravesamos la peor ola de asesinatos que se recuerda.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

Director de la Sinfónica

Que no haya respuesta de la Oficina de Prensa del Ministerio de Cultura, donde se solicitaron declaraciones de la jerarca sobre el contrato del director de la Orquesta Sinfónica Nacional, refleja la manera tenebrosa de actuar de un funcionario que se debe a la ciudadanía.

Carl St. Clair es un virtuoso maestro de prestigio internacional, que brindó a la Sinfónica 10 años de su insuperable experiencia. La funcionaria lo destituyó y sería sabio de su parte rectificar. Solo los ríos no se devuelven.

Amalia Montero Mejía, Escazú

