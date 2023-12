Reflexiones de una viajera frecuente de Guápiles

He viajado de Guápiles a San José y otros cantones durante 35 años, un promedio de dos veces a la semana, y no hay manera de que reciban el pago con tarjeta. Pido que el uso del servicio sanitario sea gratis por la compra del pasaje o por lo menos nos den un 50 % de descuento. Hay gente que no posee los ¢300 de la tarifa.

