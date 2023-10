Reducción del marchamo del 2024

Como se aproximan las elecciones municipales del 2024, el pago del marchamo fue manoseado demagógicamente en la Asamblea Legislativa por diputados de distintas fracciones con el fin de atraer votantes a sus tiendas. El proyecto de ley perdona derechos de circulación que están pendientes del 2023 hacia atrás, condonación que incluye intereses y multas.

La aprobación del proyecto fue injusto e inconveniente, porque afecta la Hacienda pública y la infraestructura vial, desmotiva a los dueños de vehículos que pagan puntualmente los derechos de circulación y no tienen deudas, incentiva el incumplimiento del deber de pagar siempre el marchamo en forma puntual.

Con proyectos de ley como este, pareciera que es mejor no pagar el marchamo durante varios años y esperar a que se apruebe una ley populista y regalona.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Accidentes mortales

En el país, como en otros, se libran varios tipos de guerras y todas tienen como consecuencia la pérdida de vidas humanas. Aquí son los sicarios, los pleitos por territorios, los accidentes de tránsito y otras.

Por desgracia, son muchas las muertes causadas por el descuido y la falta de presupuesto (el mismo cuento de siempre). No se puede transitar ni por calles ni carreteras, y las pocas autopistas carecen de señalización. Es inevitable sentir terror al conducir por aquellas donde no pasaron ni una brocha de pintura, no hay ni un ojo de gato, ni señales verticales. En la Costanera, en el Pacífico central, desde Herradura hasta la intersección de la ruta 27, no se ve absolutamente nada.

Somos sobrevivientes de la aventura de desplazarse por las carreteras. Debería existir una ley (ya que les encanta aprobarlas) que exija a quien corresponda dar mantenimiento adecuado a las vías.

Anabelle Araya García, San José

Seguridad ciudadana

Dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, que los diputados deben actuar, pero por otro lado Pilar Cisneros manifestó que es un “acto de irresponsabilidad” trasladar ¢20.000 millones para combatir el crimen organizado, que asesina a pleno día con armas de guerra, secuestra y quema a sus víctimas, y ya se cobró la vida de un oficial del OIJ. ¿Qué más espera que ocurra? ¿Que mañana grupos tomen un pueblo, ataquen en un lugar comercial?

Pienso que alguien debe tomar la iniciativa, si el Ejecutivo y los diputados oficialistas minimizan la gravedad de más de 600 crímenes, no debemos esperar que la mala noticia llegue a nuestros hogares y pueblos.

En Costa Rica siempre se han tomado las decisiones entre todas las ideologías cuando de sacar al país adelante se trata. Por pesetas, no debemos dejar de atender lo social que está relacionado con la seguridad.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Lotería navideña

Comprar lotería navideña con anticipación hace que uno pase meses soñando despierto. Dentro de la compra para soñar a lo grande está, en primer lugar, el sentimiento de ayudar a hogares de beneficencia, podría no pegar nada, pegar poquito o cantidades industriales.

Todos los años juego unas fracciones. A finales de setiembre, compré chances y resulté favorecido por el monto justo para adquirir un entero navideño, me lo cambió una muchacha en el mercado de Alajuela y, mientras me lo daba, me dijo “así me gusta, todo o nada”. Me llevaré esas palabras de motivación y todavía tengo dos meses más para seguir soñando cada día.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.