Reconocimiento a la rectora del Tec

La rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), María Estrada Sánchez, dijo en entrevista con La Nación (16/7/2023) que la gente no entiende cómo una universidad tan masculinizada tomó la decisión de poner una mujer a liderarla.

La llamada de atención es válida para las jerarquías universitarias. Es como si existiera una especie de ley implícita según la cual esta actividad diaria no puede ser de otra forma. Si se abren campo, son “necias feministas majaderas”, “brujas” o “invivibles”. La rectora Estrada demuestra cómo a una mujer de familia pobre, con una madre al frente de una numerosa familia y con todas las necesidades básicas le es posible armarse con fuerte coraza y probar que se es tan fuerte y capaz como los hombres en igualdad de condiciones.

El poder no debería tener color ni religión ni género ni situación de privilegio en una universidad pública, y menos de acoso o uso de la fuerza para aplastar a quien piensa diferente.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Cascos de motociclistas Copiado!

Tanto el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) como el Ministerio de Seguridad tienen en mente proyectos relacionados con los cascos para bajar la tasa de mortalidad en carreteras, especialmente de motociclistas, y la criminalidad.

Yo creo que muchos conductores hemos quedado cerca de semáforos y estaciones de peaje y, en instantes, como moscas, aparecen 5, 10, 20 o 30 motociclistas. A unos 20 no les importa la señal y siguen. ¿De qué sirve el casco?

Vayan a los pueblos y zonas costeras, nadie usa casco y en la motocicleta viajan, como mínimo, tres personas. Lo que se necesita es educación vial y más presupuesto para contratar oficiales de tránsito y dotarlos de herramientas.

El Ministro de Seguridad anuncia que van a marcar los cascos y los chalecos con la placa, como si los delincuentes fueran a dejar de matar a criminales o inocentes por esa inocentada.

Hablen con el ministro de Obras Públicas y Transportes y envíen un proyecto para eliminar la obligatoriedad del uso de casco.

Jorge Varela Solís, Moravia

Museo en La Lucha Copiado!

La Lucha, histórica finca de José Figueres Ferrer, cuenta con un museo para honrar su memoria y legado. La propuesta museográfica en general es buena, y de la primera a la segunda visita vi oportunidades de mejora.

Posiblemente, por derechos de autor, fue eliminado el icónico video del Corrido a Pepe Figueres y sustituido por testimonios con casi nulo valor agregado. El costo de ingreso para extranjeros me parece desproporcionado. Mucho por decir de don Pepe, pero en lo personal el regreso con amigos foráneos me quedó debiendo.

José Luis Valverde Morales, San José

Marcha pro-CCSS Copiado!

Con solemne demagogia, miembros del Partido Acción Ciudadana (PAC) se rasgaron sus antiguas vestiduras con el pretexto de que defienden la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e invitaron a los ciudadanos a participar en la marcha en defensa de la CCSS del sábado 15.

Me resultó bastante risible e irónico. Los costarricenses no tenemos flaca memoria, recuerdo muy bien las licitaciones y compras cuestionadas de mascarillas y otras más que se efectuaron durante la emergencia de la pandemia en la segunda administración del PAC. ¿Por qué el partido político no defendió y protegió la entidad en aquel entonces? No levantó su voz ni su tradicional estandarte contra la corrupción.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

