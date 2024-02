Proyecto Orosi II y agua para el futuro

El artículo de Tomás Martínez Baleares explica la vulnerabilidad de los acueductos y los sistemas que deben usarse. Propone muy claramente tres proyectos complementarios. Es imperdonable haber dejado que el préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), negociado en la administración anterior por $422 millones y con diseños hechos, se perdiera.

Es muy triste que no se haya ejecutado Orosi II, a sabiendas de los efectos del cambio climático y el fenómeno de El Niño. También es muy lamentable la ineficiencia y el desamor hacia la población costarricense. No hay palabras para describirlo.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Cuadra del Liceo

Además de los problemas que se le señalan a la ejecución indebida del proyecto de Ciudad Gobierno, existe otro que no ha sido resuelto y se desdeña. Hasta diciembre, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ocupaba en arriendo una cuadra al sur del edificio oeste del Liceo de Costa Rica, que por ley, promovida por el expresidente Daniel Oduber, es propiedad del histórico colegio.

Hasta que el gobierno la expropie, esa manzana no podrá ser considerada parte del desarrollo gubernamental. Aunque se intentó, fallidamente, que una junta administrativa, asumiendo prerrogativas que no le corresponden, la donara, como si no tuviera valor, sigue inscrita a nombre del Liceo y, por lo tanto, fuera del cuestionable conjunto de edificios del gobierno.

Freddy Pacheco León, Heredia

Reflexión

El 30 de diciembre, cumplí 70 años. Increíblemente, me di cuenta de que he vivido en dos siglos y dos milenios distintos. Me di cuenta de que a pesar de nacer en la década de los cincuenta, estoy en una edad adulta digital y soy testigo de grandes avances tecnológicos.

Me di cuenta de que mi generación es privilegiada, porque la gran mayoría de nosotros nos adaptamos al cambio de los tiempos. Época que no se detiene, ya que en un abrir y cerrar de ojos termina el día, el mes, el año, y ya pasaron 70 años.

Tuve la dicha de nacer, crecer, vivir y desarrollarme en una Costa Rica libre, donde viajamos por todo el territorio sin temores, porque sabemos que vamos a ser bien recibidos en todas partes.

Pero añoro los tiempos en que no pensábamos estar en el momento y el lugar equivocados. Solo espero no posponer nada, recuperar nuestra amada patria con el aporte de las nuevas generaciones.

José Mario Jara Alvarado, Heredia

Respuesta del TSE

En relación con lo expuesto por María G. Arce Hernández (30/1/2023), debe recordarse que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) colocó información relevante en su sitio web para que los electores pudieran informarse antes de los comicios municipales.

En la página en internet institucional y en la aplicación #VotanteInformadoCR se publicaron las fotografías, hojas de vida y los planes de gobierno que voluntariamente entregaron las candidaturas.

El TSE dispuso todo lo necesario para que la ciudadanía expresara su voluntad en las urnas el domingo 4 de febrero, correspondiendo a cada quien informarse sobre las alternativas políticas de su comunidad y ejercer su voto responsablemente.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa del Dpto. de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE

