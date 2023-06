Protejan la isla del Coco

Las grandes flotas pesqueras (entiéndase asociaciones de pescadores) quieren arrasar con la zona protegida de la isla del Coco mediante recursos legales. El ministro de Ambiente habla de “consensuar”, y no me extrañaría que su jefe, el presidente Rodrigo Chaves, lo presione para aceptar la demanda de los pescadores. Espero que prevalezca la sensatez y no la complacencia para ganar popularidad a costa de nuestras riquezas marinas y el sensible equilibrio ecológico.

