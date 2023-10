Promerica y empresa niegan ayuda a clienta

Promerica me reportó erróneamente a la Sugef con una anotación tipo 10, esto es, incobrable, pero la deuda fue pagada en su totalidad hace más de tres años en la sucursal de Escazú. Promerica alega que no me puede dar una carta diciendo lo contrario, pues vendieron la cartera a una gestora de crédito, y eso no les corresponde ahora. La gestora aduce que debo tratarlo con Promerica, ya que ellos debieron reportales el pago y no saben si lo hicieron. Promerica no se hace responsable, aunque sabe que no existen saldos. Necesito que Promerica haga la gestión en la Sugef.

