Problema con facturación del AyA

Acueductos y Alcantarillados (AyA), en Puntarenas centro, cobra lo que le place. Uno va a sus oficinas y las explicaciones son un estribillo sin lógica. He puesto la denuncia en la Contraloría de la institución y la respuesta es el silencio. Debido a las amenazas de corte del servicio, uno paga las sumas señaladas, pero la respuesta amable está ausente.

Ligia Delgadillo Solano, Puntarenas

Jóvenes y democracia

Una encuesta realizada en España por el Centro de Investigaciones Sociológicas indica que los jóvenes no consideran que la democracia sea preferible a cualquier otra forma de gobierno. Un informe de la Universidad de Cambridge refleja esta actitud en América Latina, África subsahariana, Europa occidental, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Las razones son la falta de empleo, la exclusión económica y las dificultades laborales.

Según un trabajo del Bennett Institute, la percepción es que el voto no proporciona una mejor calidad de vida, de ahí el pesimismo sobre la democracia. El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, afirmó el año pasado que la democracia no se come. “Los derechos humanos pueden sostener el espíritu no el cuerpo. Los gobiernos deben ofrecer resultados económicos si quieren conservar el apoyo del pueblo”, agregó.

En otra encuesta hecha en el 2022 en las redes sociales, el 76 % opinó que los políticos no escuchan a la juventud. Pero también las redes sociales amplifican la polarización política, fomentan el populismo y son parte de la desinformación política. Necesitamos una democracia que ilusione a los jóvenes.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Derroche de la Hacienda

Considero un desperdicio de impuestos que el OIJ y la policía, entre otros, arresten sicarios y delincuentes buscados, con muchos cargos pendientes, para que al día siguiente estén libres y sin medidas cautelares.

Vilma Castro Rojas, Moravia

Escuela Juan XXIII abandonada

Qué triste es ver el deterioro galopante de la bellísima casa que fue hogar de la Escuela Juan XXIII en Curridabat centro, en la esquina diagonal al restaurante Fresas. Una casa hermosa, con su patio central y una fuente, mosaicos y relucientes pisos de madera en los cuartos, sufre el triste abandono de una municipalidad y un pueblo que no aprecian el tesoro que tienen.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Firma digital

Es increíble que la empresa Funerales Vida exija dar de baja el contrato usando plataformas en internet y tener una firma digital que según ellos se consigue en un banco. Si no, hay que ir a las oficinas centrales en San José. Es inconcebible poner trabas para seguir recibiendo las cuotas.

Pablo Hernández Páez, Alajuela

Respuesta del Hospital Metropolitano

Con respecto a la queja de Julio Rodríguez Cantillano, el Hospital Metropolitano de Plaza Lincoln le envió la factura al correo que registró, el 2 de febrero, el mismo día que acudió a su cita. Luego, tras recibir su llamada, debido a que no la recibió, se le mandó tres veces más a un nuevo e-mail que indicó.

Mónica Nágel Berger, directora de Asuntos Corporativos del Grupo Montecristo

No es eléctrico

Ya se aclaró que el auto japonés del que comenté en días anteriores no es estrictamente eléctrico, mas no así quién fue el responsable del malentendido. Como es usual, los entes involucrados no asumen su responsabilidad, y el encargado de efectuar la revisión técnica de los vehículos, además, pasó de calificar la falta de “grave” a “leve”. Sería deseable que este asunto se aclare en su totalidad para que esos vehículos no porten la placa verde que por ley no les corresponde.

José F. Bonilla Ureña, Curridabat

Inacción policial

Un total de 56 personas murieron en accidentes de tránsito, solo en enero. Me preguntó qué hacen los tráficos que nunca han evitado una situación de peligro para los conductores, como lo son los vehículos estacionados donde no les corresponde, generalmente tráileres, debido a fallas mecánicas en rutas nacionales y sin colocar los triángulos.

La policía acude cuando los muertos están en la orilla de las carreteras. Están entrenados para hacer partes solamente.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

