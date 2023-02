Preguntas de una lectora sobre construcciones del narco en Moín

¿Cuánto tiempo estuvieron las construcciones del narco en terrenos del ICT en Moín? ¿Cómo las construyeron sin permisos municipales? ¿O hicieron la vista gorda? ¿Por qué la Municipalidad de Limón no ejecutó la orden de desocupar los terrenos? ¿Quiénes tienen las manos llenas de dinero en este caso? ¿Por qué demolerlas y no usarlas para fines policiales?

Sylvia Vargas Vega, Barva

Demoliciones por el Estado Copiado!

No objeto la demolición de construcciones en terrenos del Estado, como las realizadas en Cieneguita y zonas costeras, para actividades ilícitas o no. Sin embargo, resulta lamentable que antes de la demolición no se coordinara con alguna entidad de bien social —como las asociaciones de desarrollo, por ejemplo— para rescatar buena parte de los materiales, tales como láminas para techo y estructuras metálicas, que sirven para mejorar iglesias, escuelas, salones comunales y viviendas de personas de escasos recursos.

Lo importante es que materiales valiosos no se conviertan en chatarra o, peor aún, que terminen en rellenos sanitarios.

José Luis León Barquero, Tibás

Amenazas legales Copiado!

Así como hay tendencias regresionistas que procuran abandonar el sistema mixto moderno judicial mediante la puesta en escena del modelo acusatorio inquisitorial, existe una peligrosa tendencia legislativa a incorporar conceptos jurídicos indeterminados a través de los cuales el juez penal deja de ser un operador judicial y regresa al modelo de juzgamiento en conciencia, a cargo de quien aplica la ley, y ello debilita el Estado de derecho

Mario Zamora Cordero, Alajuela

Pesca de arrastre Copiado!

Buena noticia es que, como continuación de lo iniciado, el nuevo proyecto de investigación se extiende a cuatro especies de camarón, de esos que se encuentran hasta más de un kilómetro de profundidad, con la red AA Costa Rica, que no arrastra, sino que se desplaza 25 centímetros por encima del fondo. Allí donde no hay peces de interés comercial y donde la pesca incidental pasó de un 75 % al 25 %, y creó las condiciones para que organismos como la Marine Stewardship Council consideren certificar dicha pesca como sostenible, cuando terminen los estudios.

Freddy Pacheco León, Heredia

Deportes y publicidad Copiado!

Si los diputados van a aprobar la publicidad de marcas de licor en el deporte, deben de ser justos, que se financien primero todos los deportes, principalmente las ligas menores.

Los equipos de fútbol de la Primera División andan detrás de ese financiamiento, deporte en el cual los jugadores ganan más que los demás y gozan de muchos beneficios. El resto de las disciplinas son marginadas en las noticias y, por ende, del financiamiento. Aprueben la ley, pero den lo menos posible a los equipos de fútbol que obtienen ya suficientes ganancias. Sean justos con los otros deportes y las ligas menores.

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Siembra de arroz Copiado!

Costa Rica pasó de sembrar 63.000 hectáreas de arroz en el 2013 a menos de 20.000 en el 2023. Los aranceles tienen la función de compensarlos porque los países de donde se importa subsidian al productor. La fórmula del precio del arroz la generó el MEIC y hoy con menos de área plantada tenemos maquinaria ociosa, agroservicios cerrados, fincas que ya no siembran, comercio en todas sus formas afectados y el consumidor sigue sin ver la rebaja.

El peón en Guanacaste que trabajaba en riego y control de plagas resultó perjudicado. Los importadores no tienen aranceles, no pagan nada, y eso me permite decir que no se le dijo la verdad a la señora de Purral. El ajuste afectó a miles de trabajadores que se dedicaban a esas labores y ayudó a quienes no siembran y que ahora no pagan impuestos. Pero siempre se puede rectificar o ajustar.

Álvaro Solano Acosta, Escazú

Cartas por WhatsApp Copiado!

