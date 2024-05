Les está tomando demasiado tiempo a las grandes potencias despertar y afrontar el peligro que representa el cambio climático para la humanidad y el planeta en general. Es hora de que se piense más en los niños y las futuras generaciones. ¿Qué les estamos heredando? Un planeta en llamas, aguas contaminadas, un sol quemando la agricultura. Es mejor optar por la paz en vez de la lucha entre naciones, luchar todos para atender el problema del cambio climático con el objetivo de contribuir a la salvación de la humanidad.

Gerardo Corrales Ulate, Naranjo

Juegos políticos

Relatan los historiadores que Enrique II de Inglaterra había heredado en vida a sus hijos cuando, por azares del destino, nació su hijo Juan.

El monarca, quizá pecando de ingenuidad, apodó al recién nacido Johan sans Terre (Juan sin Tierra). Conforme fue creciendo, el odio y el deseo de revanchismo contra sus propios parientes se hizo patente y llegó incluso a conspirar contra su propio hermano, Ricardo Corazón de León.

Cuentan que, cuando Juan se adueñó de la corona, se convirtió en un ser pusilánime y despiadado no solo con sus propios súbditos, la corte y el clero, sino también, especialmente, con su propia familia.

Leyendo toda esta historia, y jalando para nuestro saco, me queda la sensación de que los juegos de la política han sido estos. No solo tienen que ver con aquello de “hoy por ti, mañana por mí”, sino también con el temible y dilatado “si yo quedo tuerto, usted queda ciego”.

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

Sorpresa arruinada

El 27 de mayo, pedí a Papa John’s, por medio de la aplicación de Uber Eats, que el pedido lo entregaran en la casa. Tuve que llamar a la empresa, y se comprometieron a cumplir con lo solicitado; sin embargo, como no cumplieron, volví a comunicarme con ellos, y esta vez me dijeron que no iba a recibirlo. La idea era sorprender a mi padre con su pizza favorita.

Francella García Montiel, Santo Domingo de Heredia

Órganos desperdiciados

Es inaceptable que se desperdicien tres corazones y cuatro pulmones por no pagar un incentivo extra a los cirujanos especialistas. A la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no le importa el dolor de tener un enfermo que no pierde la esperanza de un trasplante.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Presas

El resultado de la falta de planeación en las entidades estatales son carreteras convertidas en parqueos gigantes y vergonzosos. ¿Cuántos miles de millones botados en combustible y desgaste?

José Luis Jop, Alajuela

Error de edición

En la edición del domingo, en el artículo del escritor Sergio Ramírez, titulado “La más colosal de las mentiras”, la editora de “Opinión” no corrigió un error conceptual al emplear mal el verbo calzar (el casco protector) en lugar de encasquetar.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Agradecimiento

Mi gratitud a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) por el trato tan especial cada vez que visito sus oficinas centrales o en Alajuela. Hago extensivo mi reconocimiento a Alonso José Obando Sequeira y Elsa Peraza Solano, ejemplares funcionarios en los que se cumple su eslogan.

Pablo A. Hernández Páez, Alajuela

