Ocho horas diarias sin agua de lunes a domingo

Los residentes de la calle Durazno en Coronado solicitamos la asistencia de Acueductos y Alcantarillados, ya que nos quedamos sin agua durante todo el año, de lunes a domingo, durante ocho horas.

Estamos agotados por esta situación y carecemos de una Asada, como la tienen otros vecinos. ¿Es necesario que asumamos costos adicionales para resolver esta falta de eficiencia? Si estamos cumpliendo con el pago puntual de nuestras facturas de agua, ¿no merecemos el mismo respeto que brindamos a la institución?

Viviana Barahona Chacón, Coronado

Agradecimiento

El jueves pasado, visité la Dirección General de Migración y Extranjería para corregir el dimex de mi hijo. Con grata sorpresa, la corrección se hizo en el momento y no tardamos más de 20 minutos, incluida la impresión del dimex. A través de este medio, quiero expresar mi agradecimiento y felicitación a todo el personal por brindar una atención excelente, pero sobre todo eficiente.

Pablo Juan Lamuraglia, Belén

Seguridad

¿Cuánto más tendremos que esperar para que los diputados y el Ejecutivo cumplan con el trabajo por el cual todos los costarricenses pagamos? Recordemos que estamos vulnerables frente a tanta violencia. Pasan horas discutiendo sobre temas que no les corresponden, como la pastilla del día después, mientras las calles carecen de tráfico y presencia policial.

Aracelly Castro Rojas, Moravia

Facturas ajenas

No entiendo por qué, si Kölbi es de una empresa estatal, me están cobrando servicios de dos empresas que no son de mi propiedad. En los últimos cuatro meses, he pagado ¢82.418,22 por confiar en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Rafael Alexis Bonilla Ajoy, Pavas

Amenaza empresarial

Cancelé telefónicamente, el 25 de agosto del 2023, el servicio de televisión por cable que me suministraba Liberty (gestión 1-12992001612), pero, como en la canción Hotel California, se puede dejar la habitación cuando quiera, pero nunca irse.

La semana pasada, recibí una llamada automática amenazándome con un cobro judicial. Hasta aquí llegan las similitudes. Mientras Hotel California es una de las mejores canciones de rock de la historia, con un final de guitarras premiado por su calidad artística, el servicio de la empresa de cable está demostrando ser todo lo contrario.

Rudy Amador Losilla, Belén de Heredia

¿Y la natilla liviana?

No encuentro la natilla liviana de Dos Pinos en caja plástica, redonda, de 8 onzas. He llamado varias veces a Servicio al Cliente y preguntado a empleados de la cooperativa que proveen a los supermercados, pero ninguno me da información sobre si el producto fue retirado o si se debe a la falta de algún insumo. Espero que no lo hayan descontinuado. Solicito una respuesta.

Francella Sandoval Porras, Moravia

Hurto en el Banco Nacional

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se adelantó al expresar que el autor material de la sustracción del dinero del Banco Nacional “podría ser ludópata, es decir que tiene una adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar”. Es mejor no sugerir posibles atenuantes psicológicos y acelerar las investigaciones.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

División territorial

El editorial de La Nación del 26 de febrero reforzó el criterio de Fernando Zamora y Andrés Fernández, quienes en las páginas de este diario escribieron sobre la pretendida cantonización de Colorado, a expensas de Abangares, y abogaron por una mejor organización territorial.

Siempre se habló de la “pulverización de la propiedad” en el Valle Central, pero la fiebre llegó a los cantones, por lo que esas unidades territoriales son cada vez más pequeñas. En el fondo, por algo nos llaman ticos, por el pensamiento tan pequeño que alcanza dimensiones nanométricas en el costarriqueñismo chirrisquititico.

La conclusión es que los diputados, a falta de proyectos de gran envergadura, se entretienen en miniplanes sin mayores beneficios para el país, pero seguramente pretenden pasar de padres de la patria a padres cantonales.

Orlando Morales Motamoros, Montes de Oca

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.