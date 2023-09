Monge sigue cobrando aunque cliente pagó la deuda

Un crédito que adquirí con Monge en febrero terminé de pagarlo en setiembre, pero un abono no lo aplicaron nunca, tal vez por ser el último. Llamé y envié correos y mensajes por WhatsApp, pero no responden, me transfieren a un departamento diferente, tanto así que el monto de la deuda sigue creciendo junto con los intereses.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌