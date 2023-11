Maltrato recibido de un chofer de Uber

Un conductor de Uber transportó a mi mamá el 26 de noviembre a las 11 a. m. (placa RT-490). La trató muy mal: no le dio suficiente tiempo para colocarse correctamente el cinturón de seguridad, la asustó al no apartar la mirada del celular mientras conducía, y cuando ella le pidió amablemente que cambiara la estridente música de reguetón que sonaba en la radio, él la bajó del auto de manera intimidante y grosera. Repetía una y otra vez “el carro es mío, mi hermana es abogada y aquí nadie me da órdenes”. Nadie merece este trato, y mucho menos una adulta mayor. Espero que Uber revise bien el caso y tome medidas.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌