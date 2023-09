Lumaca necesita competencia

Desgraciadamente, quienes viajamos de San José hacia Cartago contamos solamente con el servicio de la empresa Lumaca. Es inconcebible llegar a la terminal y encontrar largas filas, tanto para la línea directa, sin hacer paradas, como para las demás. Los choferes hablan entre ellos y el chequeador no atiende consultas. Gracias a Dios contamos con el tren a ciertas horas, si no, sería un caos que, sumado a los arreglos en la Lima y Taras, es de cortarse las venas. El problema, como todo en el país, es que hablamos y hablamos, pero no actuamos o no nos prestan atención. Los horarios del tren deberían ampliarse o, mejor aún, que otra empresa compita con Lumaca. La competencia sería de gran beneficio para la población cartaginesa.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌