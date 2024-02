Llamado a que Fabricio Alvarado priorice temas sociales

Fabricio Alvarado haría mucho bien si llevara al plenario propuestas urgentes para combatir la pobreza que afecta a grandes sectores de la población, especialmente a los niños, y para erradicar las diferentes formas de violencia, en lugar de perder tiempo en asuntos de índole privada, como la sexualidad. Proponer mociones para evitar el debate es antidemocrático, ya que demuestra carencia de argumentos sólidos. Su actuar no ayuda a generar conocimiento; todo lo contrario, promueve el odio contra las personas sexualmente diversas.

Es importante recordar que la sexualidad no se elige; pretender cambiarla es como torcer las ramas de un árbol para que adquiera la forma que consideremos correcta y no la que el entorno le ha dado. Al final, seguirá siendo un árbol, aunque a algunos les cause incomodidad. El Congreso no debe permitir que se le chantajee por el fundamentalismo religioso.

Marco Ramírez Cordero, Heredia

Insuficiente supervisión

En una cuenta de Instagram, se están promocionando productos de tabaco para un festival de música que se celebra durante dos semanas. La empresa de cigarrillos en cuestión publicita un concurso dirigido a consumidores mayores de edad. Mi sorpresa fue descubrir que entre los seguidores de la cuenta hay menores de 18 años, y además, ingresaron al festival, el cual está diseñado exclusivamente para mayores de 18. ¿Dónde está el Ministerio de Economía para proteger a los consumidores?

Pilar Gutiérrez Delgado, Cartago

Gran coalición

El país parece estar paralizado; los problemas en educación, salud, seguridad e infraestructura pública se agravan y aumentan constantemente. A casi dos años de la administración, no se vislumbran proyectos concretos, hay mucha retórica y pocas acciones. Por ello, la propuesta de Antonio Álvarez Desanti de formar una gran coalición de partidos políticos opositores para el 2026 es oportuna. Esto ayudaría a evitar el arribo al poder de gobiernos populistas e improvisados que no beneficiarían a los costarricenses.

Sería conveniente comenzar desde ahora a forjar, sin egos, una gran coalición basada en un plan de gobierno concreto y factible. La coalición debe ser dirigida por un líder de consenso que garantice capacidad y honestidad. Aunque no soy liberacionista, como ciudadano, apoyo la propuesta.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Promesa incumplida

El 20 de enero, escribí en este medio en busca de una solución a mis problemas con el servicio telefónico fijo de Liberty. Un par de días después, recibí una llamada del Servicio al Cliente, y me explicaron muy amablemente que estaban trabajando en encontrar una solución al problema técnico y que, de ser necesario, enviarían a su personal para reparar la falla. Aprovechando la llamada, solicité una carta para mis jefes, pero lamentablemente, nunca la recibí. Hasta la fecha, el teléfono sigue sin funcionar adecuadamente.

Gerardo Enrique Araya Rojas, Alajuela

Faltan líderes

Aunque no soy político, considero que Liberación Nacional fue grande en el pasado debido a sus líderes y estructuras sólidas. Liberación Nacional no debería recurrir a una coalición, ya que esto podría denotar debilidad en un partido histórico que impulsó el desarrollo del país.

Lo que realmente necesita con urgencia es renovar sus estructuras obsoletas basadas en compadrazgos, las cuales a lo largo de muchas décadas han causado daño no solo al partido, sino también al país. En los últimos años, no hemos contado con gobiernos capaces y hemos perdido figuras relevantes que se fueron debido a que el PLN estaba en manos de líderes negativos y cuestionados.

Álvaro Vallejo Fuentes, Heredia

Davivienda no responde

A principios de enero, presenté una queja en Davivienda debido a cambios unilaterales en mi contrato. Hasta ahora, no he recibido respuesta, y además, me están aplicando medidas que no fueron acordadas conmigo. Además, me han negado la posibilidad de devolver la tarjeta de crédito, a pesar de no tener cargos pendientes.

Jennifer Chanto Ruiz, Montes de Oca

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.