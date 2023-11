‘Inducción’ necesaria

Al analizar la campaña de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) para promover el uso de las cocinas de inducción, me pregunto cómo familias de ingresos medios o bajos, que cocinan con gas, van a comprarlas, además de un juego “especial” de ollas. Como profesional, creo que es un buen paso, pero deberían dar una muy buena “inducción” a la gente.

Marlén Durán Chavarría, vicerrectora de Investigación de la UNA

Token del BN

El 2 de noviembre recibí un correo del Banco Nacional, donde me “invitaba” a cambiar al token celular en una sucursal. Al día siguiente, desactivaron la función internet banking. Expliqué las razones por las cuales no me era posible ir a una agencia y mi necesidad de acceder a los servicios financieros con urgencia.

Entonces me “hicieron un favor”, considerando mi caso: me pidieron algunos documentos y una carta donde “exoneraba al banco de toda responsabilidad”. No accedí a semejante extralimitación.

Luego de varios días, me informaron de que estaba disponible un procedimiento para cambiar de forma virtual el token celular y no era necesario que los exonerara de nada. Evidentemente, al Banco lo tomó por sorpresa un proceso para el cual debió tener procedimientos establecidos desde el principio.

Luis Paulino López Fernández, San José

Fondos retenidos

El Banco de Costa Rica (BCR) me pidió actualizar los datos y para ello me dio tres días hábiles, pero desactivaron el sistema bancario en línea y nadie responde para recuperar los fondos.

Gonzalo Calderón Vega, Aranjuez

Horas de espera

Un trámite en el Banco Nacional toma hasta cuatro horas en filas a la intemperie, bajo el sol y la lluvia, y otras tres horas para ser atendido. Es necesario que la gerencia se preocupe por un mejor servicio. Si necesitamos sus servicios, es por necesidad.

Desiderio Solano Moya, Heredia

Buen reportaje

Muy interesante el reportaje de Miguel Rojas Jiménez, publicado el 29 de octubre en la “Revista Dominical”, acerca de la fecha de nuestra independencia. En una exposición muy seria y valiosa, explica con datos y argumentos sólidos y claros cuál es la fecha correcta en que debe celebrarse la emancipación nacional: el 29 de octubre, no el 15 de setiembre.

En la Asamblea Legislativa hay varios proyectos para cambiar la fecha. Ojalá tomen la decisión, ya que es un hecho histórico.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Copago

Pienso que el copago es una buena idea, pues hay una gran cantidad de asegurados de clase media, media alta y alta que en vista de las circunstancias están haciendo un esfuerzo para acudir a la medicina privada con el fin de resolver sus problemas de salud urgentes.

La propuesta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una buena opción, ayuda a disminuir el gasto del asegurado y las filas para que los pacientes que no pueden del todo pagar la medicina privada sean atendidos antes.

No cerremos los ojos a una buena idea, se intenta, se prueba y estoy segura de que tendrá resultados positivos, especialmente si la CCSS hace unas buenas y transparentes negociaciones con centros médicos particulares, que sin duda estarán interesados en el programa.

Soledad Rojas Rodríguez, Curridabat

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

