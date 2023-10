Fraude electrónico por ¢100 millones y no hay responsables

El Banco Nacional no pudo ocultar un faltante como lo hace cuando sus clientes son víctimas de fraude electrónico. A mí me sustrajeron ¢100 millones por medio de Sinpe e IP, y el Banco aduce no ser responsable. Cuando el daño es causado a quienes les dan el dinero para trabajar, no hay responsables, y le queda al cliente cuidar sus propios recursos.

