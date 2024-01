Fallas en el servicio de telefonía fija de Liberty

Durante muchos años, he tenido teléfono fijo de Liberty (antes Cabletica) porque donde vivimos la cobertura celular no es buena. Sin embargo, falla inaceptablemente.

Después de unos minutos de hablar, las llamadas se cortan, y cuando alguien llama debe marcar varias veces hasta que se produzca la conexión. Comunicarse con el chat de Servicio al Cliente es una pesadilla; para explicar los mínimos detalles al asesor, es preciso estar al teléfono durante una hora o más. Cuando envían al técnico, hace lo que puede y en poco tiempo el teléfono vuelve a fallar.

Gerardo Enrique Araya Rojas, Alajuela

Obstáculos en la CCSS

Nunca hubo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una gestión técnica y administrativa tan negativa y obstructiva como la actual presidencia ejecutiva, que ha sobresalido en un corto plazo por decisiones y acciones dudosas y controvertidas, tales como maquillaje de estudios actuariales internos para fingir la quiebra institucional, irrespeto a disposiciones y acuerdos sobre el funcionamiento de la institución, incapacidad para remediar el problema de las largas listas de espera, cobro de un salario en contra del artículo 42 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y oposición a devolver el sobresueldo según el dictamen de la Contraloría, recusación equivocada a tres miembros de la Junta Directiva, obstáculos y pretextos para evitar la construcción del nuevo hospital de Cartago en el terreno comprado para este propósito.

En fin, la CCSS es una entidad afectada por muchísimos problemas de distinta naturaleza y no merece una máxima jerarquía que le ponga más piedras.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Clama justicia

En el 2017 asesinaron a mi hermano. El juicio, originalmente programado para el 2020, fue reprogramado para el 2022 y, una vez más, suspendido hasta este año. Sin embargo, nuevamente lo pospusieron para el 2025. No deberíamos tener que esperar ocho años por justicia. La Constitución promete una justicia pronta y cumplida, y es exactamente lo que espero.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

Teatro político

Acto I: El Poder Ejecutivo teje un plan para atacar a la Contraloría, que se evidencia en un oficio para recabar información según la cual la CGR “obstaculiza” a la administración.

Acto II: Se filtra el oficio y, por cuestionamiento de la prensa, la presidencia corre y anuncia una invitación a la CGR para conversar sobre “proyectos de interés nacional”.

Acto III: La contralora, defendiendo la institucionalidad, contesta al presidente que la reunión se puede hacer, pero con una agenda clara, respetuosa, transparente y abierta a la ciudadanía.

Desenlace: si el presidente acepta las condiciones, mostrará debilidad y sus formas altivas y displicentes. Si no las acepta, evidencia que su interés nunca fue la agenda de relevancia nacional. Pierde siempre, pero más pierde el país cuando sus líderes son eficientes en buscar enemigos y más incapaces para dar soluciones a los problemas que nos desangran.

Luis Paulino López Fernández, San José

Demora en entrega de cocina

El 13 de enero, compré una cocina Oster de 20 pulgadas y 4 discos en el Walmart de Curridabat. Pagué por ella ¢236.500 y ¢5.000 por el flete. Como era sábado, me informaron de que la entrega se realizaría en los tres días hábiles siguientes, es decir, el lunes, martes o miércoles.

Hasta ahora, no he recibido ninguna llamada, y las pocas veces que logré comunicarme con la empresa por teléfono me remitieron a otros números sin obtener respuesta. Somos dos adultos mayores con problemas de salud, y si hicimos el esfuerzo por adquirir el artefacto, fue porque lo necesitamos.

Óscar Fernández Venegas, Montes de Oca

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.