Esmerado debilitamiento de la CCSS y la educación

Se habla constantemente de que ciertos sectores de la población y funcionarios se empeñan en acabar con la CCSS y con la educación primaria y secundaria pública. En efecto, es lamentable que los servicios médicos y educativos cada vez estén más deteriorados por la desidia de las autoridades en poner freno a ese objetivo por el que nuestra población tiene que recurrir a entes privados.

Las experiencias de terror que narran unos usuarios del hospital Max Peralta, por lo que tuvieron que desistir de su atención y recurrir con grandes esfuerzos económicos a consulta privada, es una muestra de los logros de esos sectores por desaparecer dos pilares de los que la mayoría de los costarricenses nos jactábamos a cambio de no tener ejército.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Realidad económica

Aparte de la gasolina, por acción de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ningún producto de primera necesidad ni otros han bajado de precio. Las importaciones de alimentos, medicinas, materiales de construcción, utensilios o ropas suben de precio, mientras los salarios están congelados.

Por otro lado, el turismo, que apenas se recupera del parón causado por la pandemia, está captando dólares que le generan cerca de un 30 % menos colones, necesarios para pagar salarios y comprar servicios en colones. Se vislumbra una gran crisis apenas termine la temporada alta.

En cuanto a los exportadores, la cantidad de dólares tiene valores muy disminuidos, por lo cual en algunos productos agrícolas, por ejemplo el café, está ocasionando pérdidas crecientes. Cascada de dólares que las autoridades no se han preocupado por determinar su origen, pese a que crea un desbarajuste económico en sectores productivos y afecta a los habitantes en general. Más de 180 personas al día están perdiendo sus empleos.

Freddy Pacheco León, Heredia

Llamado a la unidad

No debemos echarnos la culpa mutuamente por los asesinatos, sino unirnos, desde el más pequeño hasta el más grande, en un pensamiento y un corazón únicos, sin distinciones políticas. Esta es nuestra patria, el pedacito de tierra que Dios eligió para que lo cuidáramos integralmente. Les ruego que lo hagamos sobre todas las cosas y por amor a Dios.

Ivette Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Solicitud de pensión

El 18 de diciembre, tramité la pensión por vejez en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero ya va a terminar el mes de enero y ni siquiera me han enviado el correo en donde me notifican la resolución y la fecha del primer pago. No hay nada que justifique el retraso. El jubilado necesita la pensión.

Clever A. Calderón Rojas, Uruca

Hospital de Cartago

En vista de la necedad, tanto de la presidenta de la CCSS como de la ministra de Salud y vicepresidenta, sugiero a la Universidad de Costa Rica (UCR) que les obsequie un atlas tectónico de Costa Rica. Así podrán comprender que no existe un lugar en el país sin fallas geológicas, especialmente en Cartago. De esta manera, podríamos superar los argumentos que se han esgrimido en contra de la urgente necesidad de contar con un nuevo hospital en Cartago.

Rodolfo Hernández Castro, Cartago

Prohibición del fipronil

Expreso mi completo respaldo al Frente Amplio por proponer, más bien diría exigir, la prohibición del uso de fipronil, un químico tóxico para aves, peces y especialmente perjudicial para las abejas. Estas últimas son fundamentales, ya que polinizan el 75 % o más de nuestra flora, crucial para la agricultura y, por ende, para nuestra alimentación.

Agradezco que ya no se quemen los panales; según tengo entendido, los bomberos los depositan en bolsas y los trasladan. Este progreso es indicativo de cómo hemos ido superando gradualmente nuestra ignorancia y dependencia de pesticidas y agroquímicos, los cuales han sido causantes de diversas enfermedades raras.

Marjorie González Gómez, Curridabat

