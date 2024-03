Error por segunda vez en pago de pensión

A la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), le pregunto quién puede darme una respuesta sobre el error que se cometió por segunda ocasión al efectuar el pago del aumento de mi pensión en el mes de diciembre del 2023. He enviado cuatro correos pidiendo la revisión y una solución, y hasta hoy no se han comunicado conmigo.

Lilliana Quesada González, Tibás

Tácticas policiales

Tras analizar las noticias relacionadas con la creciente inseguridad, propongo adoptar enfoques diferentes, tomando como referencia las estrategias exitosas implementadas por países desarrollados. Un ejemplo destacado es Italia, donde la mafia fue juzgada por tribunales anónimos para mitigar el temor a represalias tanto para ellos como para sus familias.

Es crucial considerar el eficaz control de la delincuencia logrado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Limón en tan solo un mes. Sin embargo, es preocupante observar que, tras su retiro, la violencia regresó de manera indiscriminada. En este sentido, propongo que la Fuerza Pública, encargada de la prevención, establezca grupos élite compuestos por funcionarios íntegros en cada provincia, replicando así el exitoso operativo llevado a cabo por el OIJ.

Otra práctica eficaz sería desplegar a la mitad de los policías de manera encubierta, ya que esto confundiría a los delincuentes respecto a quién es policía y quién no. Se espera que esta estrategia resulte en la captura de más criminales en flagrancia, entre otras recomendaciones.

Randall García Chacón, San José

Mujeres pobres

De los 1,5 millones de madres en Costa Rica, casi la mitad (un 43,7 %) ha tenido que asumir la jefatura de sus hogares por distintos motivos, sin descuidar sus trabajos ni a sus familias. Ellas obran milagros con sus escuálidos ingresos obtenidos en trabajos informales, y merecen un reconocimiento especial por su contribución a la sociedad.

Sin embargo, la Unicef en su informe anual del 2022 señala que el 51 % de los hogares con jefatura femenina enfrenta pobreza extrema, y hace énfasis en que las madres que viven en condición de pobreza tienen tres años menos de escolaridad que las que no son pobres.

La categoría de “extrema pobreza” implica que el hogar no puede cubrir siquiera el costo de la canasta básica de alimentos. Según estos datos, múltiples instituciones y programas estatales que funcionan desde hace años con el objeto de atacar la pobreza han sido ineficientes, a pesar de sus abultados presupuestos y planillas.

La realidad es que más de medio millón de familias no pueden cubrir con sus propios recursos los alimentos básicos para sus requerimientos nutricionales.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Control de motos

Como es de conocimiento público, los sicarios o asesinos a sueldo suelen desplazarse en motocicletas y en parejas; uno conduce mientras el otro realiza disparos. Propongo la aprobación de una ley que restrinja el viaje en este tipo de vehículos a una sola persona, excepto cuando se trate del transporte de familiares o hijos por razones específicas.

La presencia de una sola persona en la moto facilita su identificación, a diferencia de dos individuos con cascos cerrados vestidos de negro en una motocicleta sin placas. Ejecutar esta medida podría ser un primer paso para obtener resultados positivos en la prevención de actividades delictivas.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Llamadas constantes

Me dirijo al Grupo Monge para solicitar respetuosamente que dejen de llamarme en las mañanas y en las tardes, incluso hasta dos veces. Actualmente, me encuentro ocupado atendiendo a mi mamá, quien es una adulta mayor de 98 años. La situación demanda gran parte de mi tiempo, y lamentablemente no puedo dedicar atención a otras llamadas en este momento.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.