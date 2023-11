En 30 años no ha visto cambios para agilizar permisos de construcción

Aunque la construcción es una de las actividades que más activan la economía, como profesional en ingeniería, con más de 30 años de ejercicio, aún hoy, como en mi primer día, veo desgano en una gran parte de los funcionarios encargados de dar permisos, tanto en instituciones revisoras como en municipalidades.

Existe cierto tipo de fijación en entrabar procesos y abstenerse de dar explicaciones concisas sobre los motivos de rechazos o solicitud de requisitos adicionales. Es desmotivante para los profesionales cuyos ingresos son los honorarios por la asesoría técnica de proyectos y para propietarios e inversionistas que prefieren renunciar a sus sueños, dada la poca voluntad de los empleados públicos para ayudar y asesorar de manera adecuada.

Me ha pasado que fundamentan el rechazo en la cita de un documento que en ocasiones es casi imposible de localizar en una búsqueda por internet, y cuando se pide una explicación más concisa, se niegan a darla porque en ese tal documento (imposible de conseguir) se encuentran las razones de su cuestionamiento.

Mario Muñoz Fuentes, Cartago

Cómoda salida

Qué incapacidad la del presidente de la República al buscar como salida, en vista de su falta de compromiso para con el país, endosar a la Asamblea Legislativa la promoción de los proyectos de seguridad.

Como dijeron algunos legisladores, con su malacrianza, intransigencia, autoritarismo y altanería, lo único que gana es el repudio de los que queremos un líder al frente del país, que lo encamine por la buena senda de la mano de un buen equipo de gobierno para sacarlo del bache, principalmente en materia de inseguridad, porque cada día se hunde más.

Rolando Corrales Orozco, San Vicente de Moravia

Jerarca ejemplar

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), es un ejemplo. Lo veo participar en los allanamientos como un agente más y a cualquier hora del día. Debe servir de modelo a los jerarcas del Tránsito y a la Policía Municipal.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Doctorado

Con sorpresa, a pesar de que, con este gobierno, ya nada debería sorprendernos, una desconocida universidad mexicana le otorga, en un homenaje (para ser rima, ¿un montaje?) un doctorado honoris causa al presidente Chaves, por ser, óigase bien, defensor de la libertad de expresión (se incluye en ello, desde luego, toda prensa en cualquiera de sus formatos).

El periodista mexicano R. Cardona, sorprendido, porque es conocedor de lo que aquí sabemos tanto tirios como troyanos, es decir, seguidores obsecuentes y opositores, considera el título un “insignificante doctorado patito (o chompipe, si a guajolote llegara )”, que ignora las acusaciones “de otros organismos de mayor significado, seriedad o importancia”.

Jorge A. Camacho Ramírez, Heredia

Avería reportada

En el momento de redactar esta queja, llevo dos días sin señal de televisión. El call center de Liberty está en otro país y cuando reporté la avería me prometieron una pronta solución al problema. A partir de diciembre, la tarifa aumenta un 5 %, lo cual me parece un descaro.

Jose Miguel Quirós Cartín, Tibás

Mejorar atención

El servicio que me brinda el BAC San José es aceptable y hasta bueno a veces; sin embargo, la atención al cliente por medio de WhatsApp deja mucho que desear. A manera de ejemplo, en una ocasión inicié una consulta a las 11:44 a. m. y terminaron de atenderme a la 1:01 p. m., con silencios en la comunicación prolongadísimos. No sabía si se habían olvidado de mí, y no es la primera vez. Por otro lado, el menú de opciones del chat no se ajusta a determinadas consultas y por teléfono es casi imposible.

Algunos agentes no logran comprender las consultas, desconocen parcialmente su oficio o brindan respuestas erróneas. El Banco debe mejorar este canal, y pronto.

Gabriela Vargas Agüero, Goicoechea

