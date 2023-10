Dos años y medio sin atención médica

Tenía cita en Reumatología del Hospital San Rafael de Alajuela, pero la médica está incapacitada y ahora debo esperar hasta el 29 de abril del 2025. La última vez que me atendieron fue en abril del 2021, de forma virtual, es decir, dos años y medio sin ser examinada presencialmente.

La recalendarización tiene como resultado abultar las listas de espera. Considero que es una falta de compromiso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para con sus asegurados. Miles pasan por esta situación y se ven obligados a buscar alternativas en el sistema privado.

Ana Isabel Alvarado Oviedo, Alajuela

Oportuna reelección

La reelección de Alberto Dent en la presidencia del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) fue una decisión oportuna, a pesar de la oposición y el voto negativo del jerarca del Banco Central, cuyo desempeño es muy opaco, débil y contradictorio.

Dent es un destacado profesional e intelectual, por su conocimiento y experiencia la continuación asegura una labor óptima del Conassif.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

La felicidad

La felicidad de los ciudadanos debe ser la prioridad de cada gobierno, para lo cual debe ejecutar mediciones periódicas con el propósito de diseñar políticas públicas económicas y sociales en función de los resultados.

La felicidad no necesariamente tiene que ver con factores económicos, está relacionada también con vencer la soledad, con el sentimiento de seguridad, con posibilidades de socialización, con vivir en una comunidad en donde los miembros se ayuden mutuamente, con instituciones que funcionen y un Estado dirigido por funcionarios honestos y eficientes.

Por otra parte, la felicidad depende de programas sociales en los cuales involucrarse y servir a los demás, de sentirse útil e integrado. Los gobiernos costarricenses en coordinación con la empresa privada deben trabajar en ello, sobre todo, considerando que poseemos recursos naturales y culturales que lo permiten.

Federico Brealey Zamora, Curridabat

Desatinos gubernamentales

Sobran ejemplos del desatino gubernamental: la solicitud a los ciudadanos de ir a hablar con los narcos del barrio para que se vayan y las explicaciones pedidas al fiscal general por el ministro de Comunicación. En el MEP, el cierre del programa que tenían en alianza con la Fundación Omar Dengo y el destinado a personas con discapacidad auditiva, sin dejar fuera la ruta de la educación. Con respecto a la idea del ministro de Transportes de construir rotondas en la ruta 32, como dijo en alguna oportunidad el presidente, en alusión a los deslizamientos, ¡yo creí que en Costa Rica había buenos ingenieros!

En tecnología, se puede mencionar la red 5G y los yerros de los jerarcas del Micitt que en un foro del Colegios de Abogados destrozaron los argumentos del gobierno. En comercio exterior, el cierre de Cinde. Y está lo de los escáneres y Ciudad Gobierno.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Agradecimiento

Mi familia y yo agradecemos la atención dada a mi hijo Gabriel tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos. Especial mención merecen los especialistas que lo operaron, Julio López Padilla y Guillermo Ceciliano Rojas.

La atención fue excelente y de primer nivel, pero no solo para él, sino también para los padres que estuvimos todo el día y toda la noche acompañándolo. Su trabajo es vital, ya que tienen en sus manos la vida de mucha gente.

Idannia González Navarro, Cartago

Falta de medidas

Creí que se tomarían las medidas preventivas para que no se repitieran hurtos como el ocurrido en 1968, de $399.000 en el Banco Central. Pero casi cuarenta años después, muy cerca de las bóvedas del BCCR, aparentemente volvió a ocurrir, pero en el Banco Nacional.

Si no pudieron prevenirlo, no están capacitados para proteger los recursos que les confiamos, como supuestamente sucedió con los de los inversionistas de la SAFI del BCR. Son sumas millonarias muy mal administradas por altos funcionarios. La Sugeval y los órganos judiciales no hacen nada para protegernos.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.