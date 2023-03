Dos años sin pensión alimentaria para la hija

¿A qué instancia judicial debo recurrir para que el papá de mi hija pague la pensión alimentaria que un juez le impuso siete años atrás y hace dos dejó de pagar? Tiene un negocio y se burla alegando que los policías son sus amigos. Incluso fui a la regional y argumentan no girar la orden de allanamiento si los policías no le hacen antes tres visitas, pero los oficiales no actúan. Estoy sumamente cansada de verlos burlarse en mi cara cuando voy a dejar la orden. ¿Qué institución me ayuda para que pague?

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌