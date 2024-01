Disputa con Telecable

Telecable pretende que pague por un servicio que desconectó el 7 de noviembre, llegando al punto de amenazarme con embargar la pensión de mi hijo. Para mí, en el momento en que la empresa interrumpió los servicios de internet y cable, dejó sin efecto el contrato. El módem y la caja pueden ser recogidos. Esta es la tercera vez que me quejo de Telecable.

Patricia Aird Barrot, Santa Ana

Falta de información relevante

No obstante el desinterés y abstencionismo en las elecciones municipales, la publicidad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es candorosa y superficial. Además, en su página en internet incluye información muy escueta acerca de las personas que aspiran a ocupar las alcaldías, ya que no se indica cuál es su preparación académica, trayectoria profesional y laboral, ni si han tenido experiencia en cargos políticos anteriores. Tampoco se adjuntan los programas de gobierno de las agrupaciones políticas, como lo indicó Ana Gabriela Hernández Gutiérrez el 8 de enero.

Es necesario que el TSE brinde un mejor aporte a los ciudadanos y proporcione información relevante en su sitio web. Sería más provechosa su labor y quizás sus resultados serían más beneficiosos para reducir el porcentaje del abstencionismo.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Servicio insatisfactorio

Desde el 5 de diciembre, he vivido una verdadera pesadilla con Ópticas Visión. Todo comenzó debido a un error en la orden: invirtieron los lentes de ambos pares de anteojos. Por mi mudanza al extranjero, me vi obligada a dejar las dos armazones, esperando recibir los anteojos antes de mi viaje. Sin embargo, solo he recibido un par, y además está mal confeccionado.

La falta del otro par, el cual uso a diario, ha significado semanas sin una visión adecuada. Incluso cuando advertí que no cumplirían con el plazo, a pesar de sus garantías, solicité los aros sin los lentes para mandarlos a hacer en mi nueva ubicación, pero ni siquiera lograron cumplir con esa solicitud. ¿Qué se supone que puedo hacer? Estoy cansada de sus excusas.

Irene Jiménez Álvarez, San José

Solicitud de reparación

La calle Quintas, ubicada en San Mateo, cantón de la provincia de Alajuela, se encuentra en un estado muy lamentable, con profundos huecos y secciones sin asfalto. Solicito a la Municipalidad que la repare, ya que es esencial tanto para los residentes como para aquellos que tenemos casas de recreo en la zona. Espero ver que los impuestos sean invertidos en el arreglo vial.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

Alza de precios

Un aerosol cuesta ¢2.000 más y la Enterogermina ¢500 o ¢800 más. ¿Por qué el Ministerio de Economía no actúa? ¿Impera la anarquía en cuanto a precios? ¿De qué nos sirve una inflación baja, combustibles a la baja y un dólar anoréxico si nuestros bolsillos cuentan cada día los pesos? En cuatro años no ha habido aumentos salariales. Los empresarios argumentan que deben cobrar más para compensar los gastos debido a la baja del dólar. Lo entiendo, pero el pueblo se siente atrapado en este péndulo de costos que siempre tienden a subir.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Doble impacto

La pérdida del 12 % de la cosecha de café, causada por factores climáticos, es impactante. Es una muy lamentable noticia para los productores, que se suma a las pérdidas cercanas al 25 % que les ocasiona la extraña devaluación del dólar, aplaudida por el Poder Ejecutivo.

Las divisas por la exportación del otrora grano de oro representan una cuarta parte menos de colones, aunque los gastos de producción siguen aumentando. Hay una emergencia, pero no se quiere reconocer.

Freddy Pacheco León, Heredia

