Descontenta por eliminación de canales internacionales

Me uno al comentario del embajador de Italia, Alberto Colella (21/2/2024), y su respuesta a Francisco Antonio Pacheco sobre la abrupta eliminación del canal de la Rai en la parrilla de Tigo. Cometieron un doble error, pues también dejaron de transmitir la Deutsche Welle (DW) y ofrecen actualmente solo la versión en español, cuya programación es muy diferente. Ya ninguna empresa de cable incluye el canal alemán, lo cual es un gran fallo.

Sandra Calvo Aguilar, Cartago

¿Existe una ley de protección al consumidor?

Antes de firmar el contrato con Liberty, les pregunté si me cobrarían únicamente los días que el servicio sería proporcionado, del 12 al 31 de enero, y me aseguraron que así sería, pero facturaron enero completo (¢37.500). Pagué por temor y he llamado varias veces para que me reembolsen los casi ¢14.000 de diferencia. He llamado, incluso hablé con una supervisora, pero cada vez me dan un número diferente de gestión y no me dan una respuesta satisfactoria. La factura de febrero también la emitieron por el monto total. ¿Hay una ley que proteja al consumidor?

Gabriela Antonia Shea, Puntarenas

Racionamientos injustos

Es extraño e injusto que siempre sean los mismos cantones y distritos los que se quedan casi todos los días sin agua o luz. Generalmente, los del sur y el este, cuya población es en su gran mayoría de escasos recursos, tienen que correr detrás de camiones cisterna y estar comprando agua. Nunca se escucha ni se ve que Santa Ana, Escazú y sus numerosos barrios con condominios de lujo y piscinas resulten afectados por las medidas tomadas por el AyA y la CNFL.

Anabelle Araya García, San José

Respuesta de la Defensoría de los Habitantes

En respuesta al comentario de Soledad Rojas Rodríguez (22/2/2024), debemos indicar que la Defensoría ha emitido alertas, tomado acciones y hecho informes con recomendaciones para que la CCSS garantice la sostenibilidad de las propuestas anunciadas para las listas de espera, e incluso hemos calificado de irrazonables y desproporcionados los plazos de espera, pues deterioran la calidad de vida ciudadana y lesionan el derecho a la salud. Hoy trabajamos en más de 10 puntos adicionales, en busca de que la CCSS, como prestadora del servicio, fortalezca la atención que brinda a la población. En el sitio web www.dhr.go.cr está disponible la información.

Ana Karina Zeledón Lépiz, directora de Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes

Agradecimiento

Agradezco a Telecable por incluir canales nacionales en su programación, como Telefides y San José TV, que tienen un enfoque religioso y apoyan la formación de valores en gran parte de la población. Sería valioso que otras compañías de cable siguieran este ejemplo para ampliar su oferta y satisfacer las necesidades del televidente interesado.

Germán Guerra Vargas, San José

Combustible mezclado

El proyecto de venta de gasohol parece ser una variación tímida del que fracasó en la administración de Carlos Alvarado. Desde el punto de vista ambiental, representa un avance al emitir menos dióxido de carbono. Sin embargo, solo espero que hayamos aprendido la lección y que no obliguen al automovilista a adquirir gasolina con un porcentaje de alcohol etílico del 10 o 15 %.

La debilidad del plan radicó en la desconfianza del usuario, especialmente aquellos con vehículos de cierta antigüedad, que temían posibles afectaciones. ¿Quién garantizará esto y quién se hará cargo de las reparaciones?

Freddy Pacheco León, Heredia

BCR en Moravia

Ojalá que las autoridades del Banco de Costa Rica hayan reconsiderado la decisión de cerrar la sucursal en el centro comercial Plaza Los Colegios, en Moravia, dadas las facilidades que ofrece a los usuarios, como sus amplias instalaciones y sus numerosos espacios externos de estacionamiento. Al ser el edificio propiedad de la entidad, existe la posibilidad de ampliar la gama de servicios disponibles.

Es importante tener en cuenta los efectos socioeconómicos negativos que el cierre podría tener para los negocios ubicados en el centro comercial, así como para los adultos mayores y el público en general que acude a la agencia, donde siempre se brinda una óptima atención al cliente. Esta sucursal destaca por reunir las mejores condiciones de las tres sucursales del BCR en Moravia.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.