Derecho al agua de los alajueliteños

El racionamiento de agua en varias comunidades es un problema de todos, porque si no se soluciona pronto, amanecerán sin agua, ya que la institución les quitará a unos para dar a otros.

La Sala Constitucional indica erróneamente que las causas son la falta de fuentes hídricas en los cantones afectados y que el agua debe conducirse desde muy lejos. Sin embargo, Alajuelita dispone de tres fuentes hídricas, donde los tanques no se desabastecen y no se sabe el destino de esa agua.

La responsable de programar, planificar y ejecutar toda la actividad es Acueductos y Alcantarillados (AyA), que no funciona, no repara las fugas y cobra de más. El agua es insuficiente, abren las válvulas solo de 5 a. m. a 8 a. m. todos los días y todos los meses, y debemos quedarnos callados, pagar lo que nos facturen, porque de lo contrario nos encarcelan, como sucedió recientemente, y no podemos defendernos de la institución, aunque uno se queje y salga a la calle a protestar. Pareciera que estamos en otro país, donde lo anormal se volvió normal y el aparato gubernamental está en nuestra contra.

Javier Quirós Morera, Alajuelita

Liquidación pendiente

Hace un año, demandé a mi expatrono en el Juzgado de Trabajo y todavía no me ha dado la liquidación, los salarios caídos y otros montos que él mismo se comprometió a pagarme el 12 de mayo, día en que prescindió de mis servicios. Las leyes no defienden a las personas que trabajamos para llevar el alimento a nuestros hogares.

Marcos V. Picado Gómez, San José

Batalla de Santa Rosa

Un giro histórico que hemos de valorar y fortalecer cada día es la huella de la trascendental Batalla de Santa Rosa. Quince minutos que a la postre se hicieron eternos; que todavía resuenan en lo más profundo del alma nacional. Patriotas soldados que, inspirados por las convincentes palabras profundas y conmovedoras de su gran presidente, marcharon valientemente en defensa de nuestra libertad y de los hermanos centroamericanos.

Así, cada 20 de marzo, hemos de honrar a los hombres que expulsaron a los invasores que actuaban bajo las órdenes del invasor estadounidense esclavista William Walker, cuyos militares sucumbieron ante el patriotismo de Juan Rafael Mora y los héroes que no dudaron en ofrendar sus vidas en defensa de sus seres queridos y de Costa Rica.

Freddy Pacheco León, Heredia

Sin Tigo Sports

Mi familia fue cliente de Cabletica y ahora lo es de Liberty. Actualmente, estamos muy insatisfechos, especialmente porque no ofrecen el canal Tigo Sports. Hemos solicitado en reiteradas ocasiones su inclusión; sin embargo, la empresa Liberty hace caso omiso. Como clientes, no podemos ver jugar a la Selección Nacional de Fútbol.

Edgar Herrera Lara, Alajuela

Felicitaciones

Felicito a todas las instancias que tuvieron parte en la Terminal Fecosa, a disposición de todos los ciudadanos y extranjeros, quienes sin duda se van con una excelente impresión.

Sería bueno que otras provincias aprendieran de este ejemplo. Es evidente la planificación de las llegadas y salidas de los buses y la vigilancia constante que garantiza la seguridad del usuario, a lo que se agrega el arduo trabajo del personal de limpieza.

Gloria Campos Rodríguez, Esparza

