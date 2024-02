Denuncia rechazada por la Municipalidad de Garabito

Puse una denuncia en la Municipalidad de Garabito porque el vecino derribó mi cerca para construir un muro y sus aguas pasan a mi propiedad. Varios días después, fui para verificar si lo habían notificado y el arquitecto alega que no pueden hacerlo porque se molestan terceros, y me dio una serie de excusas. Según él, debo presentar la denuncia en la Fiscalía. Mi vecino sigue construyendo y botando lo que le estorba. ¿Cuál es la función de la Municipalidad?

Gisenia Vargas Villarreal, Puntarenas

Expulsados de Walmart

El 9 de febrero, entre las 9 y las 11 de la mañana, nos sacaron a mi familia y a mí del Walmart de Curridabat a gritos y delante del personal; además, nos prohibieron volver a ingresar, aunque consumimos diariamente en sus puntos de venta.

Nos hicieron sentir discriminados, y nos advirtieron de que si volvíamos a ingresar iban a llamar a su seguridad. Somos personas respetuosas, honradas y no hacemos daño.

Bryan Alarcón Bonilla, La Unión de Cartago

Liderazgo ausente

Marta Esquivel lo que menos hace es liderar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Es lamentable. Un líder, por principio, debe respetar si desea resultados exitosos, tener autoridad moral y servir de modelo a sus compañeros de trabajo, y, en un cargo público, a los costarricenses.

Por sus actuaciones, demuestra incapacidad para gobernar a costarricenses que esperan soluciones para mejorar la joya histórica que nos dejaron próceres como Calderón Guardia, José Figueres y los demás presidentes que con su visión política fortalecieron a la CCSS. Es un lamentable error histórico promover personas que causan daños irreparables.

Miguel Gutiérrez Rodríguez, Heredia

Problema bancario

Que alguien atienda en el Banco Promerica es una odisea. Primero, uno marca el número de la central y no contesta una persona, sino una máquina que detalla las opciones y, seguidamente, otra máquina solicita el número de tarjeta.

Soy una persona mayor y no veo bien, marcar varios números me resulta imposible. Como no pude remediar mi problema, fui a una sucursal para consultar la razón por la cual en enero no me enviaron el saldo a mi correo y por qué dejaron de notificarme las transacciones, si siempre lo hacían inmediatamente después de la compra. Fui en vano. No sé qué tengo que hacer para que los servicios vuelvan a funcionar como antes.

Georgina Víquez Faith, San José

Aclaración

El 9 de febrero, la carta de Evelyn Sánchez Hernández por error fue titulada “Pensión alimentaria”. El expediente de la señora Sánchez es una diligencia de utilidad y necesidad de venta de bienes.

Redacción de La Nación

