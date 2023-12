Deficiente servicio posventa de Samsung

Rápidos para vender, deficientes para resolver. Compré una pantalla Samsung a través de Unimart.com a finales de noviembre. Debido a un defecto, se la llevaron. Más de tres semanas después, aún espero el reemplazo.

Unimart me pidió comunicarme con los encargados de la marca, y el call center de Samsung está ubicado en México, donde me piden paciencia. Me condenan a un calvario.

David Álvarez Ayovi, Escazú

Tipo de cambio

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) exige que aumente el precio del dólar, bajo el supuesto de que, de lo contrario, habrá miles de despidos en el sector turístico. Son amenazas sin fundamento.

Olvida que a más de cuatro millones de personas nos perjudica un tipo de cambio elevado porque se incrementa el costo de los alimentos, la gasolina, los pasajes, los peajes, las medicinas, la luz y el cable. La baja en el dólar beneficia a una inmensa mayoría y más a los que viajan al exterior.

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Mi paquete nunca llegó

Correos de Costa Rica no me entregó un paquete importante que estaba esperando. Alegan que no me encontraron, pero según el rastreo, yo estaba en casa cuando vinieron. Deduzco que el mensajero no utilizó el intercomunicador, como expresamente indiqué.

El número en WhatsApp de Servicio al Cliente tardó 24 horas en responder, el correo electrónico 53 horas y en el número telefónico nunca contestaron. La respuesta que me dieron por WhatsApp fue que el paquete fue entregado en el domicilio y que no tienen obligación de llamar ni verificar identidad.

Lo cierto es que el paquete fue devuelto al remitente. En otras palabras, no tienen ni idea de lo que hicieron con él.

Luis Paulino González Hernández, La Garita de Alajuela

Mala experiencia con Kölbi

El 16 de setiembre, pagué una prima considerable por un plan de Kölbi que incluía un Samsung S23. Exactamente un mes después, presentó fallos: bloqueó todas las apps y las teclas de volumen dejaron de funcionar; solo se podía llamar y recibir SMS.

Estuvo una semana en el taller y los problemas continuaron. Finalmente, el 26 de noviembre, lo enviaron nuevamente al taller debido a un bloqueo que ni siquiera el asistente de la marca pudo resolver. No me han devuelto el teléfono ni me han proporcionado otro.

He perdido la confianza en la reparación, ya que estoy segura de que volverá a fallar. Mi trabajo depende en gran medida de mi celular, por lo que el perjuicio es muy alto. Estoy sin teléfono y debo pagar la factura todos los meses.

Tatiana Vargas Vindas, Heredia

Queja contra el BAC

Como adulto mayor y con la intención de ser considerado, quise pagar el marchamo en la agencia de Tibás. A pesar de esperar durante casi media hora, no fue posible. Además, no tuve suerte con los cajeros automáticos para depósitos. Me parece crucial que haya un mejor servicio en estos tiempos donde se requiere mayor eficiencia.

Si no es posible mejorar el servicio, sería oportuno informar a los clientes. No debería ser el caso que en las cajas no se dé prioridad a los adultos mayores o que no exista una caja destinada para este propósito.

Francisco Sánchez Ramírez, Tibás

