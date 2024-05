Decadencia educativa

Las universidades privadas se quejan de las deficiencias de los estudiantes de primer ingreso, pero no mencionan las falencias en muchos de estos centros de estudios —por supuesto, no en todos—, de donde a menudo el graduado o futuro profesional sale sin la debida preparación, donde durante muchos años se han otorgado títulos a tutiplén, convirtiendo al estudiante en un graduado más, saturado de información y apenas barnizado de conocimiento. Frecuentemente, con desdibujadas nociones sobre la moral y la ética, y con el peligrosísimo agravante de que, al contar con semejantes atestados, bien podría llegar a ser alcalde, ministro, diputado y hasta presidente de la República.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Ciudad Gobierno

Estoy completamente de acuerdo con el proyecto de la Ciudad Gobierno planteado hace más de 10 años por Ottón Solís. Es imperativo dejar de pagar tantos millones en alquileres y buscar un terreno fuera del centro de San José.

En lo que no estoy de acuerdo, y apoyo a Danny Vargas, es en darle un cheque en blanco al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para que haga lo que quiera durante 25 años, y sin dar cuentas. Hemos perdido la confianza en este banco por la forma misteriosa e irrespetuosa con que nos ha tratado en los últimos dos años. Hay otros transparentes.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Cita en el 2028

El 26 de mayo, en la clínica Solón Núñez, de Medicina General me mandaron a hacer un ultrasonido del ombligo, debido a una hernia que ha crecido y me causa enormes dolores, por lo que fui a rayos X y me dieron la cita para el 2028. Imaginen lo que es tener que esperar cuatro años. Soy un adulto mayor de 70 años. Sean más sensibles.

Mario A. Romero Orozco, Hatillo

Lentes defectuosos

Hace menos de tres meses, en la clínica Asembis de San Pedro, me hicieron unos lentes. La primera vez que compré anteojos en el mismo lugar, los repararon, no así la segunda vez, pues alegan que el problema no lo cubre la garantía. Después de retirarlos, he recibido llamadas para preguntarme si estoy satisfecha con el servicio. Perdí mi dinero y ellos, mi confianza.

Amalia Guzmán Aguilar, La Unión de Cartago

Dinero ‘perdido’

Envié ¢24.200 por Sinpe a una persona que requiere ayuda urgente, pero no lo recibió. El Banco Nacional no se responsabiliza. Necesito que me aclaren por qué no aparece en la cuenta de ella. Antes me había sucedido lo mismo al transferir ¢45.000.

José Ángel Castro Mora, Heredia

Inaceptable

A pesar de la crisis energética, en Escazú se dan el lujo de otorgar permisos de construcción de condominios, lo cual significa más demanda de agua y electricidad. Cada edificación es también más piscinas y otras cosas.

Sugiero a las autoridades locales hacer un alto y colaborar en el cumplimiento del plan energético. Escazú sufre cortes de agua tres días a la semana.

Carlos Aguilar Segura, Escazú

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.