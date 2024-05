Coopeservidores le trajo malos recuerdos

Ahora que está pasando lo de Coopeservidores, hay que recordar lo sucedido con Coopemex, porque desde que quebró, hace casi 15 años, no me han dado respuesta sobre mis ahorros. A las diversas consultas realizadas, no he obtenido ninguna explicación. ¿Sucederá lo mismo con Coopeservidores? El dinero cuesta ganárselo. Que alguien rinda cuentas.

