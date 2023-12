Compartiendo alegría en Navidad

En estos tiempos de alegría y festividades desbordantes, es crucial reflexionar sobre los seres humanos más vulnerables: aquellos que viven solos o carecen de lo mínimo para subsistir, mientras otros derrochan. Los animo a pensar en cómo podemos compartir parte de lo mucho que la vida nos brinda con nuestros semejantes, para que nuestros corazones rebosen de alegría al ver sonreír a otros seres humanos.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Respuesta de Tres Erres

En referencia a la carta de Catarina Chaves Alfaro, sobre el retraso en la entrega de un repuesto de su vehículo, Tres Erres aclara que la pieza la tenemos desde el 30 de noviembre y que la demora se debió a que no estaba disponible en la agencia y debimos esperar su ingreso. Aclaramos también que la aseguradora no paga el repuesto hasta que se haya instalado.

Tres Erres trabaja de conformidad con las disposiciones, tiempos y requisitos de las aseguradoras, y los tiempos de entrega de los proveedores. Debido a esto, y aunque es algo fuera de nuestro control, ofrecemos nuestra más sincera disculpa a la señora Chaves.

Indra Calderón Enríquez, gerenta administrativa de Tres Erres

Desafíos de la ONU

Mientras la ONU no se imponga la obligación de hacer respetar sus propios acuerdos para mantener el orden internacional, seguiremos viendo desorden político en muchas regiones. Cualquier país u organización actúa a su arbitrio, pase lo que pase, le guste a la ONU o no, y esta no pueda hacer valer sus acuerdos.

Desde 1948, la ONU asignó un territorio para el Estado de Israel y 75 años después este país tiene que estar defendiendo su soberanía porque a países u organizaciones terroristas vecinos, destilando odio, se les ocurre hacerlo desaparecer del mapa. No he visto ni oído de la ONU una reprimenda a los enemigos del orden y la paz, y menos obligarlos a respetar la soberanía de países que solo quieren vivir en paz, como en el caso de Ucrania e Israel.

German Brenes Suárez, Tibás

Horarios incumplidos

La sucursal del Banco Nacional en el centro comercial Paseo de las Flores, en Heredia, no respeta los horarios de atención al público. La agencia opera de 1 p. m. a 7 p. m., pero si alguien llega 15, 10 o 5 minutos antes del cierre, no le permiten ingresar y lo dejan en la fila esperando. Es la única agencia donde se prohíbe entrar durante la jornada establecida, a pesar de que haya espacio disponible para realizar trámites.

Randall Jiménez Umaña, Heredia

Espíritu navideño

Doy la bienvenida al mes diciembre y sus tardes de sabrosa brisa, compras y aglomeración en los comercios. La ilusión de niños y jóvenes sobre el advenimiento del Niño lo recibo con alborozo y me transporta a mi propia infancia que, a pesar de las carencias, tenía su encanto.

En mi ancianidad, valoro esta linda época y deseo que se disfrute en familia con moderación, pero sobre todo, que mostremos solidaridad con aquellos que tienen menos. Que se abran los corazones y demos lo mejor de cada uno. ¡Felices fiestas!

Milton González Castro, Cartago

Aniversario del OIJ

El OIJ está de plácemes por sus 50 años de fundación. La institución ha brindado un gran servicio a la población. Probablemente, sea una de las mejores en América Latina.

El precursor del OIJ fue el Organismo Médico Forense (OMF), creado en 1965 con el empeño del Dr. Alfonso Acosta Guzmán, quien, gracias a sus relaciones con destacados médicos forenses de Estados Unidos, gestionó la especialización en ese país de los profesionales que dieron comienzo y continuación al OMF. Acosta fue el primer jefe del OMF. Esta es la estructura del actual OIJ, con diferencias en las ciencias y la tecnología entre 1965 y el 2023.

Gerardo Montiel Larios, Montes de Oca

