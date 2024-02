Cobro judicial por deuda de ¢7.000 no notificada

Me dejé llevar por las atractivas condiciones que Liberty me ofreció, en el entendido de que ellos gestionarían la portabilidad y que el cobro se incluiría en la factura. Fui a solicitar una nueva línea y me la negaron debido a una morosidad. Después de tediosas visitas a la sucursal y llamadas, descubrí que en junio quedó un saldo por la portabilidad que no fue facturado. Ahora me lo están cobrando judicialmente, y mi récord crediticio se manchó por una deuda de ¢7.000, que ni siquiera sabía que existía y que ellos no me notificaron. Sorprendentemente, mi esposo está en la misma situación. Además, quiero resaltar que la atención al cliente contrasta notablemente con la gestión de venta.

