Clienta de Gollo aún no recibe colchón comprado en línea

Agradezco a Harold Lara, de la tienda Gollo de Zapote, su orientación para reclamar la entrega de un colchón matrimonial que compré en línea el 16 de mayo y que, según lo estipulado, debieron traerlo a mi casa en un plazo de 48 horas.

Pese a la amable asesoría, el correo enviado a gollo_cr@unicomer.com, tres llamadas al 800-00-46556 (el correo serviciocliente@gollotienda.com ni siquiera funciona) y comunicarme por el número en WhatsApp 83046556, que se paraliza después de la opción para obtener información sobre plazos de entrega, sigo sin certeza de cuándo me van a dar el colchón.

Silvia Pizarro Araya, San José

Pensión, agua y luz

Estoy totalmente de acuerdo con Guillermo Vargas (”Cartas”, 20/5/2024), sobre las fechas de pago de agua y luz, porque deben hacerse mucho antes del depósito de la pensión. Ojalá el inconveniente se resuelva pronto.

Hernán Aguilar Segura, Montes de Oca

Profesionales mal preparados

Las universidades privadas se quejan de que los graduados de la secundaria llegan mal preparados, pero a las universidades, ¿quién las supervisa? Solo un 5 % de los egresados de Derecho aprueban el examen de incorporación. Así pasó con los profesores de Inglés y los médicos. El Conesup debería ser más riguroso en la acreditación de centros de educación superior privados y los planes de estudios.

Jorge Luis Salas Oviedo, Alajuela

Supervisión financiera

Claro que los órganos de decisión de las gerencias y juntas directivas han fallado, como declaró Rocío Aguilar, superintendenta de entidades financieras, a La Nación, sobre la revisión de la idoneidad de quienes integran los órganos de decisión.

La mejor muestra son entidades como la SAFI del BCR, Bancrédito y algunas cooperativas grandes y pequeñas con problemas serios de este tipo, pero quienes supervisan han fallado y debieran cumplir también con la misma idoneidad.

Actúan cuando los hechos graves han sucedido. Aunque estos no sean de carácter sistémico, pueden perjudicar a miles de costarricenses que merecemos la protección de los órganos obligados a realizar la supervisión, ¿o van a esperar al estallido del sistema financiero para preocuparse?

German Alfaro Murillo, Nicoya

Trato inadecuado

La clínica Asembis que queda en San José me ofreció por teléfono un chequeo odontológico. La cita quedó para un día a las 3:15 p.m. Me presenté 10 minutos antes y me registré debidamente; sin embargo, el tiempo transcurría y no me atendían, mi ficha era la G23. Llamaron a la G21, G22, G24, G25, etc.

Consulté qué sucedía, y me dijeron que tenía que seguir esperando. El tiempo ya era mucho, así que pregunté por la Contraloría de Servicios, y con mirada desafiante, me respondieron que “no tenían ese conocimiento”.

Es lamentable que al no tener otras alternativas médicas, no fuera valorado como persona, aun cuando iba a pagar la atención.

Francisco J. Sánchez Calderón, Heredia

Examen de incorporación

La mayoría de las personas conocemos el viejo refrán “donde se sientan dos abogados, salen tres opiniones”, pero si nos basamos en el más reciente informe del total fracaso de esos profesionales que se presentaron a su colegio para la incorporación, no puedo más que sacar en claro que esas tres irreales opiniones son sin sustento jurídico y menos idiomático.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.