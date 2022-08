Cartas: Radio dañado

Compré un Mitsubishi Montero Sport nuevo en Veinsa, y se dañó el radio. He llamado en múltiples ocasiones y, aunque la garantía está vigente, me responden que no cuentan con el reemplazo, que debo esperar quién sabe cuánto tiempo.

Carlos Hernández Hernández, Barva de Heredia

Acueductos se distinguía por ser una empresa eficiente, pero cambió en los últimos años. Muchos ciudadanos no gozamos del derecho al agua. Esta situación ha llevado a los últimos gobiernos a tratar de intervenir, pero ni la defensora de los habitantes ha podido cambiar la situación.

Los cisternas no aparecen cuando suspenden el servicio y las cuadrillas nunca terminan las obras en el tiempo estipulado. ¿Qué hacer, cómo vivir sin agua, sin que nadie pare los atropellos de esta institución? Las suspensiones duran más de un día.

Javier Quirós Morera, Alajuelita

Según la nueva ley, los alcaldes y otros funcionarios municipales elegidos por voto popular ya no podrán perpetuarse en el poder. Tendrán que esperar ocho años. Claro que esto incomoda, porque a varios de ellos estos trabajos les han generado beneficios económicos.

No creo que luchen por los intereses de la gente. La asociación de municipalidades elevó el caso a los tribunales, pues les parece que la nueva reforma es inconveniente. Dios primero y la resolución no cambie el marco legal. De esta manera, las comunidades tendremos la oportunidad de elegir gente nueva, que tenga más visión de servicio comunal.

Algunos, lamentablemente, hacen de la función pública un medio para enriquecerse, muestra de esto sería el caso Diamante, que está en investigación.

Rigoberto Mora Mora, Escazú

Mientras prevaleció el bipartidismo, estaban representados en la Asamblea Legislativa cuatro partidos políticos (dos mayoritarios y dos minoritarios). El Poder Legislativo trabajaba con mayor orden, eficiencia y calidad. Cada fracción política funcionaba unida y coherentemente, con base en una línea definida, en lo técnico y político, según su ideología y plan de gobierno expuestos en la campaña electoral. Había verdadero trabajo grupal.

Al surgir el multipartidismo, el trabajo de la Asamblea cambió radicalmente. El desempeño ya no es ordenado, rápido y eficiente. La mayoría de las fracciones trabajan dispersas, con pocas excepciones.

Por eso, ciertos integrantes, guiados por ocurrencias, presentan improvisados proyectos de ley, como por ejemplo el que propone reducir a la mitad (un 20%) el porcentaje mínimo para ganar la elección presidencial. ¡Una reforma sin lógica ni sentido común!

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Dicen algunos ilusos que la regla de oro en una democracia la constituye el respeto a las mayorías, pero hay algunos personajes que añoran las dictaduras aupadas en el corcel de las minorías, y aquí se habían demorado en aparecer. Seguramente, les parece más democrático lo que viven Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Los partidos tradicionales, que en nuestro medio han sido autores de aciertos y desaciertos, siempre han encontrado en sus filas legisladores que brillan por su opacidad y mediocridad, y estas rutilantes estrellas quieren dejar su impronta con propuestas de reformas a la Constitución, que las personas del común contemplamos atónitos por la magnitud de su desfachatez.

Cómo tiene razón la expresidenta Laura Chinchilla cuando renuncia a su partido por tanta orfandad e incapacidad mental de algunos de sus correligionarios, a los que ahora se suman otros del mismo tamaño. Costa Rica se ufana ante el mundo de ser la mejor democracia del hemisferio. ¿Será verdad tanta belleza?

Quienes proponen la modificación del artículo 138 de la Carta Fundamental para disminuir el porcentaje de votos válidos para elegir presidente de la República están haciendo alarde de ausencia de valores democráticos y de incultura política. Las razones que exponen son absolutamente inaceptables.

Camilo Cifuentes Correa, San José

