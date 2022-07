Cartas: Periodistas comprometidos

Cerrarán el Parque Viva, pero no podrán arrebatar la pluma ni el coraje a los periodistas de La Nación. ¡Adelante, con valor!

Guillermo Malavassi Vargas, Curridabat

Licor en deportes Copiado!

El viejo concepto de mente sana en cuerpo sano pierde validez cuando se interponen los intereses económicos, pues ahora resulta que se quiere que el licor sea patrocinador de actividades deportivas. ¿Habrase visto mayor contrasentido?

Joaquín Bernardo Murillo Quirós, San José

Tarifas caprichosas Copiado!

Por cuestiones de precio, utilicé el servicio de Uber durante dos semanas, todos los días programados por mi hija utilizando la misma dirección en la madrugada, de San Pablo a San Rafael, ambas en Heredia. El costo no llegaba a veces a los ¢2.000 y en otras ocasiones nos cobraron hasta ¢4.500 sin tener tiempo de espera.

No logro entenderlo y no le veo ningún beneficio. Es como utilizar un taxi de los rojos. Quejarse o llamar a Uber es como si no existieran. Nadie contesta.

Martín Marín Hernández, Heredia

Espectro radioeléctrico Copiado!

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) debería ceder las frecuencias del espacio radioeléctrico. Es la ruta del desarrollo, imprescindible para países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el siglo XXI. España las tiene y Estados Unidos también. El presidente dio seis meses para liberarlas. Luego, la adjudicación y la conexión. El país debería ser pionero en la región, como en otros casos.

La robótica en la conducción autónoma y los negocios espero que se logre lo más pronto posible.

José Celedonio Soto Astorga, Colima de Tibás

Para el Raúl Blanco Cervantes Copiado!

Me permito consultar de nuevo si ya está a disposición de los enfermos de párkinson la levodopa y la carbidopa en presentaciones de 200 y 50 mg de liberación prolongada.

En la respuesta pasada, el Departamento de Prensa del hospital Blanco Cervantes aseguró que se estaba trabajando en la licitación. El laboratorio que representa la marca Nakom en Costa Rica me confirmó que ya están en sus bodegas.

Aprovecho este espacio para agradecer la atención y oportunas gestiones de los funcionarios del laboratorio y de una farmacia privada, que se unieron en una acertada logística para disponer de este medicamento en una de sus sucursales.

Sin duda, esta opción será de mucha ayuda para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Quedo atento al seguimiento a la licitación y espero contar de nuevo a corto plazo con esta medicina en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fundamental para el tratamiento de la enfermedad.

Manuel Hernán Solera Salas, San José

Misioneras de la Caridad Copiado!

Daniel Ortega llegó al colmo. Si no se podía entender la amenaza a sus enemigos políticos todavía encarcelados, pero ¿las monjas de la Caridad de la orden fundada por la madre Teresa? Pocos países necesitan tanto la labor de las misiones que cuidaban a los pobres ignorados por Daniel.

Pero no solo las echó del país, Ortega sin vergüenza la acusó de crímenes. Las monjas son bienvenidas en Costa Rica, donde por muchos años se conoce su trabajo en favor de los pobres y ancianos. Ortega prefiere a los militares rusos, que pueden protegerlo de la ira de su propia gente, que sabe bien y ha visto su maldad.

Jean Redmond, Moravia

