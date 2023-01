Cartas: Obra pública causa presas

Los ciudadanos de San Juan de Dios de Desamparados pedimos ayuda. No nos oponemos al avance de las obras para resolver el problema de las aguas residuales, pero consideramos que ha pasado mucho tiempo y rompen donde se suponía que estaba arreglado y cierran el puente que está detrás de la cárcel de mujeres. Durante más de ocho meses hemos sufrido debido a las presas que esto ocasiona. Rogamos a las autoridades encargadas y a la Municipalidad devolvernos a la vida normal.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

Contradicciones Copiado!

Siempre creí que la función pública es un privilegio de servicio a nuestros conciudadanos, pero en los últimos meses parece que fue revertido sin ambigüedades para servir a amigos y esconder sus actuaciones, aun en contra de mandamientos de la Sala Constitucional. Lo ocurrido en la Junta Directiva de la CCSS, por autorizar un aumento retroactivo, suscitó desmanes nunca vistos del presidente, lo cual no ocurrió con respecto al aumento salarial y la búsqueda de quien se atrevió a la “filtración de información” en el INS y mucho menos con la férrea defensa de las contradicciones, por no llamarlo de otra forma, de la ministra de Salud. Don Beto Cañas alguna vez calificó este tipo de actuaciones con un símil futbolero, pero hoy está claro que estamos en manos de una nueva clase gobernante.

William Murillo Montero, Heredia

Calle desnivelada Copiado!

Durante casi dos años he pedido a la Municipalidad de Curridabat el arreglo de la entrada a la casa. Asfaltaron y dejaron el suelo con desnivel. Entro con gran dificultad porque el vehículo se va de lado. Muchos vecinos corrieron con los gastos, yo no, porque pago impuestos.

Aprovechando que estaban reparando en Hacienda Vieja, donde vivo, busqué al encargado de la Municipalidad, Johnny Flores, y le pedí que viniera. Hablé con él en cuatro ocasiones para aprovechar que la asfaltadora y maquinaria estaban aquí, pero no vino. Fui a la Municipalidad tres veces, anotaron la información y aseguraron que se la darían a un ingeniero.

El tiempo pasa y, como temía, la cuadrilla se fue sin atender mi solicitud. Volví a la Municipalidad, la página Yo alcalde siempre está fuera de servicio. Espero una solución.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Voz autorizada Copiado!

Con respecto a que una viróloga de la UCR renuncie al puesto de asesora de un grupo técnico del Ministerio de Salud en enfermedades respiratorias y covid-19, porque argumenta que no hay una asesoría de calidad científica y la gestión de la ministra de Salud está llena de informes “incorrectos y engañosos”, me pregunto por qué el presidente Chaves no sustituye a la Dra. Chacón. No es un trol; es una viróloga respetada quien lo está diciendo.

Gilbert Jiménez Barboza, Santa Ana

Renunciar a la inmunidad Copiado!

Después de la denuncia del presidente Mario Echandi de haber irrespetado el artículo 111 de la Constitución, el diputado Gerardo Trejos, ciudadano de gran entereza, renunció en 1996 a la inmunidad para que se le investigara y procesara, si procedía. Como la historia encierra lecciones que siguen siendo válidas, no espero menos de la diputada Pilar Cisneros.

Freddy Pacheco León, Heredia

