Cartas: Licuadora dañada

Compré una licuadora en el Walmart de San Francisco de Heredia, dos meses después se trabó y dejó de funcionar. Reclamé la garantía el 10 de setiembre, pero el encargado se negó a recibirme una carta donde pido que me la cambien. Tampoco quisieron darme el nombre ni el correo electrónico de la persona responsable. Escribí a Servicio al Cliente y no resuelven absolutamente nada, responden con machotes. Me hicieron llenar una boleta, y, según ellos, debo esperar la licuadora reparada.

María Isabel Sánchez García, Flores de Heredia

Hueco en Guadalupe Copiado!

En estas épocas de hundimientos en las carreteras, sugiero a las autoridades municipales de Goicoechea y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) vigilar y contener el que se está formando en los cuatro carriles de la calle ancha de Guadalupe (avenida 31), enfrente del Centro Médico Regional del INS, para evitar un futuro dolor de cabeza a los miles de conductores que transitamos por ahí diariamente.

David Salazar Marín, Goicoechea

BCR retrasado Copiado!

Tengo más de tres meses de estar solicitando al BCR que me devuelva el certificado que mantenía pignorado como garantía de una tarjeta de crédito porque la cancelé, y me indicaron que en tres días me lo devolverían.

El BCR me dijo que debo seguir esperando que la persona encargada se comunique conmigo, pero no me dan una fecha concreta, a pesar de que se me informó de que tenían por obligación que darme respuesta en el plazo de 60 días.

Jorge Vázquez Novoa, Santa Ana

Más de lo mismo Copiado!

Es interesante que cuando se habla de desarrollo comercial y habitabilidad supongan de inmediato que el comercio busca tener buenas relaciones con los vecinos ya establecidos, pero la realidad es muy diferente, y esto lo enfrentan los habitantes de distintos barrios capitalinos, incluidos Escalante y California.

No hay nada malo en que existan zonas mixtas residenciales y comerciales, pues hay desarrollo de negocios y fuentes de trabajo; sin embargo, abre un portillo para que se establezcan negocios en casas que no se construyeron para albergar concentraciones masivas de personas ni para actividades con música y DJ con cabina como si fuera un concierto.

No digo que tales actividades deban prohibirse, porque son fuente de ingreso de muchísimas personas que la han pasado muy mal por la pandemia. Los negocios donde dan sus servicios tienen patentes para venta de comida y licor, pero carecen de sistema de insonorización y las autoridades no toman en cuenta este problema, al punto que se irrespeta el plan regulador al emitir permisos y patentes.

Este comportamiento irresponsable causa problemas no solo a los residentes, sino también a los negocios que van sobre una línea de desarrollo amigable con su entorno, dentro del marco de la ley y con conciencia social. La Municipalidad de San José, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo deben tomar cartas en el asunto.

Claudio Guzmán Chacón, barrio California

Calle desatendida Copiado!

¿Cuándo despertará el ministro de Obras Públicas y visitará la ruta 239, entre Puriscal y Alto la Palma. Es una ruta nacional, pero es peor que un camino para vacas. No le dan mantenimiento al asfalto desde hace dos años y las plantas ya cubren la mayor parte de la vía.

El desprendimiento de rocas en Santa Marta parece ser atendido por aficionados. ¿Tendremos una respuesta del ministro o de su departamento? ¿Necesitamos otro accidente como el de Cambronero para obtener ayuda?

Joseph Viegas, Puriscal

No puede reservar Copiado!

El Club Vacacional del hotel Fiesta no contesta las llamadas telefónicas y los mensajes por correo electrónico los responden cada nueve días. Es muy diferente la atención al afiliarse al club, la sorpresa viene cuando uno trata de reservar y no hay una respuesta pronta de la compañía.

Pablo Vargas Villarreal, San Antonio de Coronado

Esperanza de vida Copiado!

Según información publicada en La Nación del 25 de setiembre, la vida promedio de un costarricense son 77,8 años. No entiendo el estudio del ROP de la CCSS, porque ellos argumentan que la esperanza de vida es de 115 años y pretenden darnos nuestros merecidos ahorros en cuotas mensuales. Ya somos bastantes quienes nos quejamos por no recibir nuestro dinero de una sola vez, en lugar de estar perdiendo en las malas inversiones que realizan. Cada vez que recibo mi estado de cuenta, aparece un rendimiento negativo. Necesito el dinero del ROP para tener mejor calidad de vida.

Arturo Hernández Martínez, Jardines de Tibás

