Cartas: Filas eternas

Afuera de la sucursal del Banco de Costa Rica en Guápiles es común encontrar, todos los días laborales, extensas filas de personas llevando sol, lluvia y exponiéndose a asaltos.

Hago un llamado urgente a la gerencia del banco en ese cantón para que colabore colocando toldos y sillas en una parte del área del parqueo. La experiencia del servicio al cliente debe empezar desde antes de cruzar la puerta.

Ricardo Brenes González

Guápiles, Limón

Cantinas y bares

La propuesta de abrir más tiempo las cantinas y bares, durante el mundial, me pone los pelos de punta, pues en mi cantón, Moravia, durante la pandemia, no habían dicho abrir, cuando volvieron a estar llenas y los autos estorbando en las aceras. Me parece que esta medida afectaría la violencia en los hogares y se trasmitirá a los hijos, quienes la van a llevar a los centros de estudio. Busquemos otra estrategia.

Aracelly Castro Rojas

Moravia, San José

Solidaridad

Me solidarizo con Ileana Arguedas Espinoza, quien publicó una carta el pasado 21 de octubre, ante el abuso de los furgones que emplean el atajo por “Pan de azúcar” para evadir el pago de un peaje, lo cual equivale a jugar a la ruleta rusa, dado lo empinado de la pendiente. Ruego a Dios que dicha actitud no convierta esa en la “calle de la amargura”, a causa de un accidente.

Eduardo García Vargas

San Juan de Tibás

Cambios en tarjeta

BAC Credomatic me cambió la tarjeta de crédito que estaba pronta a vencer, y me modificó la categoría por una mejor. Pero nunca se me indicó que dividiría los estados de cuenta, uno en dólares y otro en colones. Contacté a la entidad para que me unificara el estado de cuenta, como lo tenía desde hace muchos años, y mi solicitud fue denegada.

También, se me cobró un seguro que nunca solicité ni autoricé el rebajo. Y hasta el día de hoy no ha sido reintegrado el dinero.

Jennifer Chanto

Montes de Oca, San José

Elección de diputados

Definitivamente es urgente cambiar el método de elección de los diputados, porque con el sistema actual llegan algunos irresponsables que no producen nada sustancial para el país. Solo un ejemplo, un legislador propuso abrir las cantinas en la madrugada para ver el mundial y “reactivar la economía”. Por favor, seamos serios, esta es una ocurrencia. Hay mucho que hacer por el país.

Henry Martínez Gallo

Guanacaste

Artículo defectuoso

El 27 de agosto anterior compré un coffee maker, marca Oster, en Maxi Pali de Coronado. Exactamente al mes y dos días se descompuso y desde entonces se ha enviado dos veces al taller y no se me ha devuelto.

Tratamos de que nos devolvieran el dinero o nos dieran un aparato nuevo, pero no fue posible. Cuando lo devuelvan ya habrá perdido la garantía de los tres meses y, posiblemente, su destino será el basurero.

Es frustrante tener que ir hasta cinco veces y no obtener una respuesta, es la eterna lucha del burro amarrado contra tigre suelto.

David Zúñiga Herrera

San Antonio de Coronado

Cartas por WhatsApp

