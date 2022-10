Cartas: Excelente noticia

La noticia “Gobierno reforma normativa de bomberos para no afectar estadios” es excelente. Los de corazón morado podremos ver la Cueva del Monstruo de nuevo llena, con el intimidante tronar de sus graderías.

Sin duda, la flexibilización de las medidas sanitarias y de seguridad ayudarán a la reactivación económica. Además, se les da un plazo de tres meses a los administradores de los estadios para presentar un plan remedial. Cabe la pregunta: ¿Por qué no se hizo lo mismo con Parque Viva? Me suena un poco a revancha, ¿no creen?

Joaquín B. Masís Jiménez, Cartago

Medismart sigue cobrando Copiado!

Llamé hace unos ocho meses para cancelar un contrato firmado con Medismart. En el call center me ofrecieron un descuento durante seis meses y, pasado ese tiempo, me indicaron que debía pagar dos meses más para darme de baja.

Los he llamado una infinidad de veces para decirles que no quiero el plan y que ya pagué los dos meses como solicitaron; sin embargo, siguen cobrando, y en los movimientos de mi tarjeta se ve que quieren debitarme los montos. Me están acosando.

María A. Solano Ramos, Goicoechea

Estadio Saprissa Copiado!

La seguridad de todo ciudadano que asiste a un estadio de fútbol está por encima del interés económico de un equipo de fútbol. Es increíble que a pocas horas de un encuentro de las semifinales, la intromisión del gobierno, mediante un “decreto”, hace olvidar la imposibilidad de disponer del aforo completo en un estadio como el Saprissa por motivo de seguridad.

Consecuentemente, sale favorecida la Liga Deportiva Alajuelense, que también se exponía a una sanción similar. Para verdades el tiempo. Ojalá no lamentemos situaciones como las sucedidas en otros países.

Ricardo A. Bolaños Salas, Santo Domingo de Heredia

El gobierno y la tasa básica pasiva Copiado!

El incremento de la tasa básica pasiva, la cual se duplicó según el periódico La Nación en los últimos 12 meses, nos tiene a los deudores en una situación caótica y preocupante. Me da la impresión de que a las autoridades no les interesa el país y, peor aún, toman como excusa la no aprobación del endeudamiento por $6.000 millones para los eurobonos.

El presidente dice que de no aprobarse corre riesgo la democracia, claro, si esa clase de gobernanza continúa, en poco tiempo estaremos como Venezuela y no habrá marcha atrás.

Víctor M. Lindo Solano, Heredia

SIM duplicado Copiado!

Reclamé al Banco Popular por dos estafas ocurridas el 24 de abril. Las compras fueron realizadas en negocios de San Pablo de Heredia en un momento en que mi esposa y yo nos encontrábamos en San José gestionando el funeral de mi hermano. El Banco Popular alega que fueron hechas con el chip de la tarjeta de mi esposa y, por eso, no nos reintegran el dinero que nunca gastamos. Me da la impresión de que puede haber un buen gato casero.

Ronald Mora Rojas, Escazú

Pequeños inversionistas Copiado!

A los pequeños y esforzados inversionistas, nos obligan a desmaterializar las acciones. Las reformas del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y el Reglamento de Custodia se aprobaron sin prever ni dimensionar el efecto en nosotros.

La desmaterialización se lleva a cabo en un puesto de bolsa, que, por ejemplo en los bancos del Estado, la transacción oscila entre los ¢50.000 y los ¢100.000 y da prioridad a los clientes antiguos, la mensualidad por administrar la cuenta también se paga en dólares y cobran comisión por la venta. Al inversionista le dan los dividendos en colones. Puede que la operación produzca pérdidas en lugar de ganancias.

Tenemos tiempo hasta el 28 de abril del 2023 para no perder las acciones. Hago un llamado a quienes deben arreglar el problema.

Marvin Yglesias Molina, San José

Agradecimiento Copiado!

Agradezco a la Dra. Maribel Vargas de León y al equipo del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos por su profesionalismo y dedicación. Ella lucha contra viento y marea para mejorar nuestra calidad de vida.

Un dolor inimaginable, producto de un herpes zóster que me afectó la parte izquierda del dorso, disminuyó un 90% después de ser tratada por la Dra. Vargas.

Gracias por su dedicación y entrega, por sacrificar muchas veces su tiempo personal para dar a sus pacientes calidad de vida. Necesitamos muchos más profesionales con su don de servicio y profesionalismo.

Ana Guiselle Araya Robles, Goicoechea

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.