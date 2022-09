Cartas: Estamos atrapados

Para salir del Valle Central están la ruta 27 que es un trillo intransitable, Cambronero es un trillo intransitable, el Aguacate es un trillo intransitable, la 32 es un trillo intransitable y el cerro de la Muerte es un trillo intransitable. ¡Estamos atrapados!

Piero Protti Meléndez, Montes de Oca

Huelgas

Soy sobreviviente económico del secuestro que hicieron a la United Fruit Company los sindicatos en la zona sur. Hoy, 40 años después, Gofito comienza apenas a despertar del golpe infligido por los mismos que hacen de Costa Rica un país ingobernable y que cuando ven amenazada su zona de confort anuncian ir a las calles y permanecer en huelga tres meses. Paremos esto o estaremos como Cuba, Nicaragua y Venezuela a muy corto plazo.

José María Quirós Alfaro, Pavas

En teletrabajo

El jueves llamé cinco veces a la Procuraduría General de la República (PGR) porque necesitaba hablar con alguien del Sinalevi. Me pasaron la llamada en tres ocasiones con alguien que nunca contestó. Insistí dos veces haciendo ver que no atendían el teléfono, y me comunicaron con un funcionario. Por último, pedí hablar con el jefe o la jefa de la persona que debía atenderme, pero tampoco respondió.

Me indicaron que todos están en teletrabajo. El servicio de información que brinda la PGR no puede estar sujeto a la atención escudada en una herramienta como el teletrabajo. Solicito al procurador revisar cuáles funcionarios son responsables. Jamás deberían tener a todos en este sistema, alguien debería permanecer en la oficina.

José Rolando Madrigal Corrales, Cartago

Sin recursos

Estamos totalmente dominados por los intereses de la burocracia, que de manera insaciable acapara la mayor parte de los recursos del Estado, es decir, el pueblo, y la consecuencia es que no quedan recursos para infraestructura, como edificios y carreteras.

Joaquín B. Murillo Quirós, Tilarán

Agradecimiento

No hay palabras para agradecer a los bomberos, rescatistas, cruzrojistas y a todos los que arriesgaron su vida para salvar otras. El relato de Alexánder Acuña me hizo llorar, como él cuando rescató a la niña. Solo Dios puede pagarles y nosotros sentirnos orgullosos de ustedes, que Dios los bendiga y los proteja.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Tercera alerta

Esta es la tercera vez que escribo en este medio sobre el peligro para los que transitamos por la carretera de Tibás hacia Santo Domingo. En estos días cayó una piedra en la acera, de los taludes que constantemente se derrumban y que el Conavi no terminó.

Por ahí pasan vecinos con niños que van a la escuela y jóvenes al colegio. Menciona Jorge Vargas Cullell en su columna del jueves que ninguno de los sucesos, ni el derrumbe en Cambronero ni las inundaciones en Aserrí, fueron imprevistos, fatalidades insospechadas o fortuitas. Por el contrario, se trató de la crónica de un desastre anunciado. Qué lamentable situación. Aunado a esto, la vegetación en esta transitada vía está cubriendo la acera y llega ya a la calle, obstaculizando la visión.

Lo he expresado aquí en otras ocasiones, al puente le faltan cinco metros de baranda y el pavimento del puente está lleno de huecos. Uno debe hacer malabares para no meterse en uno de los tantos. Los camiones, buses y autos toman el carril contrario como maniobra para capear los huecos.

Además de lo anterior, debe tomarse en cuenta el movimiento de furgones, la gran cantidad de buses y carros, como lo he expresado aquí en varias veces. Cuando ocurra algo, ¿será un caso fortuito como dicen las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)? Esperemos que el presidente se coma esta bronca pronto, como nos los prometió en la campaña política. Lo esperamos antes de que ocurra otra situación que lamentar.

Rita Roldán Rodríguez, Tibás

Cartas por WhatsApp

