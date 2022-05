Cartas: Barbareños necesitan que bus salga más temprano

A la empresa Autotransportes Santa Bárbara, que brinda el servicio Heredia-Santa Bárbara por San Joaquín, la insto a fijar su primera salida en Santa Bárbara a las 4:30 a. m.

Yo trabajo en Heredia y entro a las 5. Al tomar el primer bus a las 4:45, llego varios minutos tarde, y ahora más debido a un desvío que deben hacer los choferes porque se está efectuando un arreglo en una vía. Somos varios los que necesitamos transportarnos más temprano para estar a tiempo en los lugares donde desempeñamos nuestras labores.

Allan Roberto Castro Alpízar, Santa Bárbara de Heredia

Billete rayado

A finales de abril, mi esposa y yo retiramos unos dólares del cajero automático del Banco Nacional en Lincoln Plaza antes de ir de viaje. Cuando regresamos, ella fue a depositar los dólares sobrantes, pero le cobraron una comisión por aceptar un billete de $100 rayado y depositarlo en la cuenta.

Eduardo Villegas Jiménez, San Vicente de Moravia

Salud mental

Conozco jóvenes que sufren ansiedad, depresión o problemas de autoestima. Algunos están muy poco informados sobre las enfermedades mentales, qué las produce y cómo combatirlas.

Sería un rotundo éxito para el gobierno dar más importancia a la salud mental e informar a la población sobre esta clase de afecciones para combatirlas, especialmente, cuando afectan a personas menores de 30 años.

Las redes sociales tienen impacto en la autoestima y los jóvenes están en constante comparación con otras personas, y eso a largo plazo puede desestabilizarlos. Asimismo, deberían impartir charlas interactivas sobre el uso no tóxico de la comunicación.

Yahir Cordero Córdoba, Guácimo

Obras no terminan

A principios de enero, la Municipalidad de Escazú nos comunicó a los vecinos de la urbanización Prados del Convento que unos trabajos en la calle de acceso comenzaban el 14 de enero y finalizaban el 31 de marzo, pero las obras continúan y nos causan trastornos e inseguridad; la calle está rota y llena de huecos, lo que dificulta cada vez más la entrada y la salida de la urbanización.

Por si fuera poco, también la calle La Ceiba, que comunica con Multiplaza, es intransitable y hay dos grandes fracturas en el tramo que termina en el supermercado AMPM.

Envié un mensaje por correo electrónico a los encargados municipales de la obra pública y, por supuesto, son incapaces de dar una respuesta.

Gustavo Morales Castro, Escazú

Puente peligroso

Un millón de personas al mes pasamos por el puente de Tibás hacia Santo Domingo. Un puente al que le faltan barandas en cinco metros desde hace un año y donde los huecos abundan.

Por ahí transitan furgones, camiones, buses, vehículos particulares y motocicletas, razón de sobra para una urgente reparación por el peligro que representa para nuestras vidas.

Invito a las nuevas autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a darle la atención que merece.

Rita Roldán Rodríguez, Tibás

Cambio arbitrario

Credix estipula en el contrato la fecha de corte y de pago, pero sin informarme hicieron un cambio y me piden no usar la tarjeta durante un mes hasta que el sistema actualice los datos. El cliente no debe ser limitado de esta manera.

Rebeca Molina Fernández, Aserrí

Dos provincias más

Creo que San Carlos y Pérez Zeledón deberían convertirse en provincias. Pérez Zeledón hasta la frontera con Panamá y San Carlos hasta la frontera con Nicaragua.

Son territorios muy productivos, académicos, con población suficiente para transformarse. Falta liderazgo de los alcaldes y diputados para promover el proyecto en la Asamblea Legislativa.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

