Cartas: Autoridad y poder

El poder levanta muros, ¡la autoridad tiende puentes!; el poder impone, ¡la autoridad dialoga!; el poder solo se ocupa de sus propios intereses, ¡la autoridad vela por el bienestar de todos!; el poder se arraiga en las mentes tercas, pero la autoridad, ¡oh maravilla!, la autoridad es una investidura de carácter “casi divino”, que se adquiere por méritos propios y se confiere por respeto, la aprobación y el consenso.

Y es que el verdadero liderazgo tiene que ver directamente con la autoridad, y no con el poder. La autoridad no se compra ni se aprende en ninguna universidad, y no se obtiene ni con diez mil títulos universitarios, la autoridad es espontánea y nace con quien la posee; la autoridad ¡es diáfana!, ¡es humilde!, ¡es noble!, y no busca sus propios intereses, sino el bienestar común.

La autoridad, en su sabiduría, ¡guía!; el poder, con su castración, ¡reprime! La autoridad nace luminosa, diáfana e igualitaria con quien tiene el privilegio de merecerla.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Como odontólogo pensionado, deseo expresar mi más profunda preocupación por el pago de colegiación que deben efectuar los colegas activos; el cobro del timbre, por no decir impuesto, por cada compra de productos para uso odontológico, que al final termina afectando los precios de los servicios; y la fijación de tarifas mínimas sin ningún sustento científico iguales para zonas urbanas que rurales.

Esos ingresos, se argumenta, se destinan a capacitaciones académicas de los agremiados y otras actividades para brindar servicios de calidad a los pacientes. Pero mis experiencias en las últimas actividades académicas han sido virtuales y en pocas ocasiones presenciales, y más con tinte social que académicas y financiadas, en gran parte, por casas proveedoras de equipos y materiales dentales. Esto debe regularse.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Un ataque común contra el presupuesto de las universidades es esgrimir la baja inversión en becas y los altos salarios. Toda persona que haya estado en la administración de alguna organización sabe que el rubro más alto son los salarios.

¿Qué hace el Estado al aportar a la educación superior, al aportar a los salarios de cada docente de las universidades públicas? Lo que hace es becar al 100% de los estudiantes, ya que lleva la educación superior de un costo por carrera de ¢25 millones a ¢1,5 millones, e incluso con las “becas” extras a un costo de unos ¢100.000 colones.

Así cada persona graduada de una universidad pública, aunque no haya tenido “beca”, fue en realidad subsidiada gracias a la Constitución Política. Y cada persona en la que haya incidido con su ejercicio profesional fue beneficiada por la universidad pública.

Si usted recibió educación o atención médica, disfruta de nuestros parques nacionales, posee un hogar o cuenta con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, en fin, si usted está en Costa Rica o ha tenido contacto con una persona del país, se ha beneficiado de la universidad pública y de las becas que da al 100% de los estudiantes.

Ligia Solís Torres, Heredia

Soy agremiado del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), como otros miles de colegas que mes tras mes pagamos una tarifa de ¢11.000. Pregunto a la Junta Directiva del CFIA, ¿dónde puedo ver los estados financieros auditados para conocer el destino de los cientos de millones que les ingresan mensualmente?

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Estoy completamente en desacuerdo con comerciar con los seres por los que hemos sido reconocidos mundialmente. Es como vender a nuestros hijos. La flora y la fauna han sido planetariamente violadas, ultrajadas y explotadas hasta el exterminio de miles de especies, y es ahora cuando se está recuperando, irónicamente, a causa de la pandemia. Debemos atesorar el privilegio de tener en tan pequeño territorio la tercera parte de las aves e insectos.

Marjorie González Gómez, Curridabat

