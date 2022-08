Cartas: Aumento retrasado

Esta es una pregunta para el director financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): ¿Cuánto más debemos esperar los pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte el aumento por costo de vida? Nos informaron primero que vendría en el pago de junio pasado, retroactivo al mes de junio del 2021; después, que se iba a retrasar. Ya vamos por agosto.

Guillermo Vargas González, Curridabat

A Bartolomé Buigues Oller, obispo de Alajuela, le correspondió la homilía en la festividad de la Virgen de los Ángeles del 2 de agosto. En ella hizo un vehemente llamado a la sociedad costarricense sobre los peligros que atravesamos. Quiero rescatar de su exégesis el estado de la educación que no responde ni por asomo al 8% de la inversión que hace el Estado para lograr una educación integral y de calidad.

Los discursos sobre moral y derechos humanos foráneos no se corresponden con nuestra idiosincrasia, principios y valores éticos. Llevada por las redes sociales y modas, la familia costarricense se hace eco de la carga emocional y moral de quienes abogan por una autonomía, modelos de consumo ideológico distantes a nuestra forma de ser, dando espacio al desamor, el irrespeto familiar, la proliferación de grupos sectarios, el menosprecio a la vida humana, a filosofías paganas y a falsos dioses.

Hay que atender primariamente la deserción escolar que deja en la inseguridad y expone a la niñez y la adolescencia al falso amor y dinero fácil que ofrecen los grupos delincuenciales.

El currículo escolar debe incluir la defensa de la vida, cultura patria (costumbres y tradiciones), cultura ambiental (sostenibilidad de nuestra casa común), deporte, recreación, ética y temor a Dios, sin importar el credo religioso.

José Rugama Hernández, San José

En respuesta a la carta a la columna de Dolores Rodríguez Mora, publicada el 30 de julio, aclaramos que a ella nunca le fue suspendido el servicio de agua potable como lo indicó. El funcionario municipal Dagoberto Jiménez se presentó a realizar la inspección y constató la situación: se le mostró que la llave del medidor permite el paso del agua, es decir, se encuentra abierta. Posteriormente, el lector indicó que existe una llave de paso cerrada, situación ajena al acueducto municipal. No es cierto que exista un error en el sistema o se incurriera en un error de suspensión del agua potable.

Erick Jiménez Valverde, alcalde de Oreamuno

Por fin el histórico PLN da un paso adelante con varias renuncias de sus dirigentes. Por fin escucharon, después de tres derrotas seguidas, que los mismos de siempre, y más si están cuestionados, no pueden dirigir ni ocupar altos puestos en la organización.

Deben entender que un tribunal de ética de papel no funciona en los tiempos de anticorrupción que estamos viviendo y que no se vale que el candidato ganador nombre a dedo a cinco diputados, y no por el esfuerzo de sus dirigentes en las comunidades.

Como dijo el Dr. Óscar Arias, la vieja camada debe dar campo a los nuevos del PLN, a jóvenes preparados, luchadores, estudiosos de los problemas nacionales. Deben volver a los congresos y definir su ideología. Si no hacen cambios, van a ir extinguiéndose como toda estrella que dio su luz.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

