Cartas: Abusivo cobro de agua

Acueductos y Alcantarillados (AyA) nos cobró ¢950.000 en enero del 2022. Este mes, ¢1.035.800. La respuesta es que debe a una “improcedente aplicación de modificaciones” de varios artículos del reglamento para la prestación de servicios. Es decir, el AyA cobra lo que quiere y el abonado está obligado a pagar.

Me parece que lo mínimo que debe hacer es enviar un técnico para que revise el medidor. Ya tuvimos la experiencia, en mayo del 2020. Reclamamos y la respuesta fue la misma: pague o pague. Después se determinó que el consumo correspondía a promedios, no a la revisión del contador de agua en el sitio. Y el AyA nos ofrece ahora un arreglo de pago sobre las deudas inventadas.

Óscar Romero Padilla, San Rafael de Montes de Oca

Autocuidado Copiado!

Sobre los asaltos y accidentes menores, creo que estamos desbordados en asuntos de seguridad, pero yo me pongo a ver nuestro comportamiento: celulares en la bolsa trasera del pantalón, con la mitad fuera; y bolsos en el hombro, cuando deberíamos llevarlo cruzado en el pecho.

Hay que ser muy novato para creer que el dinero se gana fácilmente y caer en el timo del teléfono, no existirá un buen negocio de esa forma. Vivo en un lugar fuera de la ciudad, en San José de la Montaña, donde no hay calle amplia y posee dos vías. He visto a una mamá con el niño del lado del peligro y personas con el niño en la motocicleta, sin protección. Seamos más responsables, está en nuestras manos mejorar y cuidarnos. No esperaremos que nos lo resuelvan todo.

Hannia Hidalgo Quesada, Heredia

Tienda Cat no responde Copiado!

En noviembre, compré un par de zapatos en la tienda Cat, con un defecto que detecté a la hora de empezar a usarlos, por lo que procedí a devolverlos. Busqué otro producto pero no había nada que me sirviera, así que solicité la devolución del dinero. Me respondieron que debía comunicarme con la persona encargada, lo hice y le expliqué el motivo de mi llamada, pero después de eso no responde cuando llamo.

Guido Campos Ávila, Heredia

Junta de la CCSS Copiado!

En el dictamen de la Procuraduría General de la República sobre la sustitución no realizada del representante del sector cooperativo en la CCSS, se lee que al existir “un cargo titular vacante... no puede sesionar válidamente”.

No comprendo cómo la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, informa que esperará el nombramiento del representante del Poder Ejecutivo para contar con el cuórum y reanudar las sesiones. Creo que, al suspender a cinco directivos, el Poder Ejecutivo, otra vez mal asesorado jurídicamente, no se percató de las consecuencias de dejar a la Caja sin una junta directiva legalmente estructurada y, por ende, sin poder sesionar.

Freddy Pacheco León, Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.