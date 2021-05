El 11 de noviembre efectué una compra con mi tarjeta de débito del Banco Nacional de Costa Rica en un supermercado en San Francisco de Dos Ríos, pero me hicieron un doble cobro. Me he comunicado con el Banco, me hacen completar una serie de documentos (como era hace 15 años), y debo esperar 55 días para que resuelvan. La compra es pequeña; no obstante, ¿qué sucedería si fuera por un monto significativo?