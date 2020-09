Ya no voy al cine, no salgo a comer, no viajo, no compro nada nuevo, ¡y menos un carro! Tengo un par de casas adquiridas con inmenso esfuerzo, sudor y constancia. Ahora resulta que debo pagar un alquiler por vivir en mi propia casa, eso no es más ni menos lo que solicita el gobierno al aumentarme el impuesto sobre los bienes inmuebles, y aparte me pide que no salga de la casa, que todos los pagos los haga por Internet, pero me va a cobrar un impuesto por hacer esas transacciones.