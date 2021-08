Cartas a la columna: Uber Eats se queda con ¢16.839

El domingo 25 de julio pedí comida por un valor de ¢16.839 a través de la plataforma de Uber Eats. Recibí un mensaje según el cual el mensajero ya estaba enfrente de mi casa, salí y no lo vi; revisé el app y el repartidor se encontraba en otra calle. Le mandé tres mensajes para pedirle que diera vuelta, que estaba en el lugar equivocado. Lo llamé y no hubo respuesta. Fui caminando hasta el sitio donde supuestamente se hallaba, y se había ido. De un momento a otro, mi orden desapareció del sistema y no quedan almacenados los mensajes enviados.

Según la empresa, no me devolverán el dinero porque pasaron 10 minutos. En esos 10 minutos el mensajero no respondió. No importa si es la misma dirección, la culpa será del cliente y se pierde el dinero.

William Flores Solís, San José

Respuesta del ICE

En atención a la carta de Denia Patricia Quesada Vargas (27/7/2021), el Instituto Costarricense de Electricidad informa de que en la zona donde ella reside ocurrió una avería, la cual ya fue atendida por nuestro personal técnico y los servicios se restablecieron.

Magaly Lara Hernández, jefa de la División de Gestión de Red y Mantenimiento de Telecomunicaciones del ICE

Prevención

Le doy la razón al ingeniero civil Gerardo Acosta Herrera, autor del artículo publicado en Foro de La Nación el 28 de julio, bajo el título «Cada temporada de lluvias la escena es la misma». He visto que muchos ríos son planos, sin mucho caudal que desemboque en el mar. Esto se ve en Guanacaste, la zona sur y el Caribe, donde, en su mayoría, abundan piedras que pueden utilizarse para formar barreras en las orillas, dado que, durante los aguaceros, ocurren desbordamientos y se inundan poblados y terrenos.

Los encargados de velar por la mitigación de los riesgos en las comunidades deben encauzar los esfuerzos, dragar los ríos y hacer que las aguas discurran de tal forma que se prevengan las inundaciones. Así, se ahorrarían muchos recursos. El problema es la falta de análisis a conciencia, porque existen soluciones, pero hay que trabajarlas.

Luis G. Rodríguez Chacón, Heredia

Dolor profundo

Es imposible transcribir el terrible dolor que están sufriendo nuestros hermanos turrialbeños. También, con pesar, vemos las imágenes de los perritos abandonados, cuyo único medio de expresión es su cara de tristeza y esperanza en que sus dueños regresen, aunque posiblemente no lo harán, dado que su situación cambió radicalmente.

Mi deseo y súplica es para que inculquemos en nuestros hijos y nietos que, en vez de gastar en razas carísimas, incluyamos en nuestros hogares a perros y gatos que, en albergues y ríos, esperan que los acojamos para transformar su agradecimiento en alegría y amor.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Nueva narrativa

Cien años estuvieron el petróleo y el gas enterrados debido a una posición ideológica y demagógica que hizo a las grandes compañías y a los árabes ricos, a costa de la pobreza de nuestro pueblo. Progresistas hipócritas.

Ahora, cuando las energías renovables vienen para quedarse y el petróleo quedará en un segundo plano, proponen iniciativas por pura propaganda, puro blablablá, con la intención de colgarse una medalla de las organizaciones del cambio climático y seguir manteniendo a Recope, que evidentemente no tiene nada que hacer, ni posee la capacidad para atender ninguna energía limpia.

Mientras se mantenga el statu quo, vamos a seguir siendo ordeñados por petróleo, gas o por energías limpias mal administradas.

Leslie Anderson Beer, Moravia

Ley de la CNFL

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz nos exige instalar los breakers fuera de la propiedad y correr el riesgo de ser víctimas de la delincuencia, como sucedió una de estas madrugadas en varios apartamentos en San Francisco de San Isidro, cantón de Coronado, y nadie se responsabiliza de los actos vandálicos. Somos nosotros, los abonados, quienes debemos asumir el gasto de reponerlos. Estamos desprotegidos y con las manos atadas para una solución.

Hortensia Soto Chacón, Coronado

Próximas elecciones

A escasos meses de la elección presidencial, me llama la atención la proliferación de candidatos no obstante la enorme crisis fiscal por la que atraviesa el país. Pareciera que aquí Raimundo y todo el mundo se cree preparado para gobernar, lo que deja entrever que todos, sin excepción, anteponen sus intereses a las verdaderas necesidades de este amado país, con lo cual no hacen más que dividir y debilitar una auténtica campaña para parar la rapiña de los partidos tradicionales, individuos que solos no llegarían a nada, más bien, deberían unirse en una coalición para enfrentar a los mismos de siempre.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia