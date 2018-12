El 27 de noviembre fui al Ebáis, de La Tigra de San Carlos a las 2 p. m. y estaba cerrado porque todo el personal se hallaba en una capacitación. Me pregunto qué pasaría en caso de una emergencia, como por ejemplo la mordedura de una serpiente, tan abundantes en esta zona. El teléfono nunca lo contestan para saber si el personal se encuentra laborando o no. Sinceramente no creo que sea necesario enviar a todo el personal a capacitarse el mismo día.