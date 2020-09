Aclaro: pongámonos de acuerdo y démosle el nombre que merece. Como no se trata solo de criticar, propongo que se denomine Paso Real. Es un cañón donde se abre paso el río, donde hoy transita, donde se añoran vivencias, de amores y desamores, testigo y víctima del deterioro del ambiente, ahí donde se abre paso este caminante, testigo histórico de sus vecinos humanos. Paso Real es el nombre del cañón que transita el río Virilla. Los invito a informarse de su historiografía. Otro podría ser Brisas del Virilla, ¡quién no las disfruta in situ!